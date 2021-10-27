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Поездка в Грецию победителей номинации "Региональный лидер"

Поездка в Грецию победителей номинации Региональный лидер

27 октября 2021, 09:12
Рубрика: Компании
Метки: TDM ELECTRIC
Отрасль: Электротехника 
Источник: TDM ELECTRIC

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Новости компании

В начале октября 2021 года партнеры и руководство компании TDM ELECTRIC вместе провели незабываемый отдых в Греции на полуострове Халкидики, райском уголке, одном из самых экологически чистых курортов Европы.

В эту поездку были приглашены партнеры - призеры ежегодной номинации «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР» по итогам сотрудничества за 2020г. Для победителей номинации компания TDM ELECTRIC организовала неделю отличного отдыха на Кассандре — самой популярной части полуострова в Эгейском море, которая известна не только своими комфортабельными отелями и пляжами, но и историческими памятниками, а также экскурсионную и развлекательную программы, чтобы участники поездки смогли насладиться неформальным общением, ласковым солнцем и теплым морем, получить яркие впечатления и окунуться в удивительную атмосферу полуострова со множеством археологических памятников античности и достопримечательностей последующих эпох: руинами древних христианских базилик, останков храма Зевса, храмом Святого Пантелеймона и многого другого.

Компания TDM ELECTRIC благодарит участников поездки за незабываемый отдых.

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Источник: TDM ELECTRIC

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