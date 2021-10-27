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Росатом планирует к 2035 году построить в стране порядка 10 энергоблоков

Росатом планирует к 2035 году построить в стране порядка 10 энергоблоков

27 октября 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика Строительство 
Источник: ТАСС

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Госкорпорация "Росатом" планирует к 2035 году построить в России порядка 10 крупных энергоблоков, а в следующие несколько лет ежегодно вводить по два блока. Об этом сообщил в среду генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на IX отраслевой конференции "Технический заказчик атомной отрасли 2021".

"Объем освоенных в 2020 году средств составил примерно 524 млрд рублей, в 2021 году мы целимся в цифру 771 млрд рублей, ну и 2022 год по нашим планам должен пересечь объем освоенных средств в 1,2 трлн рублей, - сказал руководитель атомной отрасли. - Перед нами стоит задача по замещению выбывающих мощностей, мы практически сформировали план и согласовали строительство порядка 10 крупных энергоблоков в период до 2035 года. Что касается стратегических планов повышения удельного веса атомной генерации в общей системе, то наша цель во второй половине 2030-х - начале 2040-х годов вводить в России до двух блоков в год".

На сегодня в России в общей сложности на 11 АЭС эксплуатируются 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 30,5 ГВт. Доля атомной генерации в общем объеме электрогенерации России - 20,6% на середину 2021 года. При этом в европейской части страны доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-Западе - 37%.

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Источник: ТАСС

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