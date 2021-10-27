Компания UseTech, новый проект зашедший в ОЭЗ "Иннополис", привлекла $11,3 млн инвестиций для инфраструктуры NFT следующего поколения. Об этом стало известно на 14-м наблюдательном совете в Иннополисе, сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

"UseTech, развивающая проект Unique Network, собрала $11,3 млн во втором раунде предварительной продажи, в результате чего общая сумма инвестиций в проект достигла $16 млн. Инвестиционный раунд возглавили пионеры инвестирования Web3 Outlier Ventures, к ним присоединились такие инвесторы в NFT, как The LAO, Flamingo, Nalu Capital и другие", - сообщает пресс-служба.

По словам соучредителя и генерального директора Unique Network Александра Митровича, проект создан для решения экономических проблем.

"Несмотря на весь нынешний ажиотаж вокруг NFT, по-прежнему существует огромный барьер для входа. Плата за газ, необходимость покупки криптовалюты, хранение и даже тот факт, что NFT имеют ограниченные возможности для самовыражения художников, все это сдерживает индустрию", - цитирует пресс-служба Митровича.

Генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов подчеркнул готовность предоставить сервисную поддержку для усиления результатов проекта. "Рады, что такие сильные проекты, востребованные не только в России, но и на международных рынках, становятся частью нашего стартап-компьюнити. Мы с удовольствием вручаем UseTech статус стартапа и гостеприимно принимаем в своем технопарке", - цитирует Халимова пресс-служба.

Компания UseTech - российский разработчик программного обеспечения, использующий технологии Blockchain, Big Data, нейросети, роботизированные сервисы. С 2006 года Usetech осуществляет полный спектр работ в области заказной разработки ПО для заказчиков в ритейле, финансах, телекоме, ИТ и государственном секторе. Ключевой проект компании - Unique Network. Это основа для следующего поколения NFT. Проект запущен летом 2021 года.