 
Контракты

Участки автодороги от Михайлова в Милославское отремонтируют

Участки автодороги от Михайлова в Милославское отремонтируют

27 октября 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Рязанской области ищет подрядчика для ремонта автомобильной дороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское, сообщает RosTender.info. Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать два участка автомобильной дороги - км 94+232 – км 100+532 и км 100+532 – км 107+800. Работы начнутся весной 2022 года и завершатся к концу сентября. Всего отремонтируют 13,5 км в Милославском районе.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит 8 лет, верхний слой покрытия – 5 лет, на автопавильоны, дорожные знаки и искусственные сооружения – 6 лет. Гарантия на дорожные знаки и укрепленные обочины составит 10 лет и 4 года соответственно. Заявки на участие в открытом конкурсе на право выполнения подрядных работ принимают до 24 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 411 млн рублей. Заказчиком выступает Дирекция дорог Рязанской области.
 

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Источник: Ростендер

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