В Перми построят дом за полмиллиарда

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 532 млн рублей строительство жилого дома в Перми. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Австром-Строй».

Двухсекционный дом общей площадью 16 тыс. кв. метров и высотой от 7 до 16 этажей возведут на улице Байкальская. Всего в нем запроектировано 203 квартиры. Сдать новостройку планируется в третьем квартале 2023 года.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Пермском крае с использованием эскроу возводится 90% жилья (1,262 млн кв. метров). Всего в регионе строится 1,418 млн кв. метров жилья.