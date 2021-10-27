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В Великобритании планируется реализовать проекты по производству экологически чистого водорода

В Великобритании планируется реализовать проекты по производству экологически чистого водорода

27 октября 2021, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Британская энергокомпания Octopus Hydrogen* в рамках реализации совместного с компаниями Innova Renewables и Novus Renewable Services проекта строительства и эксплуатации предприятий по производству экологически чистого водорода установит электролизеры, компрессорное оборудование и мобильные водородные хранилища. Электролизеры мощностью от 2 до 20 МВт будут установлены на площадках как уже существующих, так и новых объектов солнечной и ветровой генерации, а также накопителей энергии, находящихся в управлении Octopus Energy.

Такие объединенные энергообъекты в составе генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и установок по производству водорода станут одними из первых в Великобритании совместных проектов по производству экологически чистого водорода, что поможет в создании рынка «чистого» водорода и модели его децентрализованного производства и сбыта. Установки по производству водорода будут напрямую подключены к местным генерирующим объектам на базе ВИЭ. Электроэнергия, вырабатываемая объектами ВИЭ-генерации, используемая для производства водорода, будет приобретаться в соответствии с долгосрочными соглашениями на поставку электроэнергии (long-term power purchase agreements). Ожидаемый объем выработки «чистого» водорода составит от 500 до 2 500 кг в день.

В рамках реализации совместных проектов Octopus Energy также поставит программное обеспечение для оптимального управления электролизерами, которое будет предоставлять коммунальным предприятиям информацию о наиболее эффективном времени использования выработки ВИЭ-генерации для производства «зеленого» водорода.

Octopus Hydrogen, которая в настоящее время планирует строительство объектов ВИЭ-генерации мощностью 4 ГВт в Великобритании, намерена объединить всю производственно-сбытовую цепочку производства и распределения «чистого» водорода – от выработки «зеленой» электроэнергии до доставки «чистого» водорода конечным пользователям в транспортном секторе. Совместные проекты позволят участвующим в них сторонам сыграть ключевую роль в энергетическом переходе и помогут Великобритании приблизиться к поставленной цели по достижению нулевых вредных выбросов к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс PEI

* Подразделение британской энергокомпании Octopus Energy.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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Обсуждают на форуме (2)

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