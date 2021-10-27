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Владелец энергохолдинга из Новокузнецка стал резидентом ОЭЗ с инвестициями в 51,6 млн руб. в производство электрооборудования

Владелец энергохолдинга из Новокузнецка стал резидентом ОЭЗ с инвестициями в 51,6 млн руб. в производство электрооборудования

27 октября 2021, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника 
Источник: rugrad.eu

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ООО ​​«ЕХ Трафо» стало резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области. Соответствующая информация опубликована в едином реестре резидентов ОЭЗ. Компания планирует вложить 51,6 млн руб. в организацию производства электрического оборудования. Планируется создать 97 новых рабочих мест. 

«ЕХ Трафо» зарегистрировано в Калининграде с апреля 2021 года. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «ЕХ Трафо» выступает Виктор Ефанов из Новосибирской области, директором — Ольга Горбунова из Кемеровской области. Основной вид специализации компании — производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

  • Виктор Ефанов до апреля 2021 года выступал учредителем и директором АО «Энергия Холдинг» из Новокузнецка, компания прекратила деятельность при преобразовании. Тогда же было организовано ООО «Энергия Холдинг», которое также контролируется Ефановым. Также в 2019–2021 годах он был учредителем калининградского ООО «Трансформаторы и электрические подстанции плюс» (выручка в 2020 году — 230,9 млн руб.). В 2020–2021 годах он также стал учредителем калининградских компаний «Трансформаторы и электрические машины», «Калининградский речной порт», «Светловская верфь Заря».
     
  • По состоянию на 2012 год Виктор Ефанов контролировал ЗАО «Верхне-Прегольский порт». 

 Фото rugrad.eu

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Источник: rugrad.eu

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