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27 октября 2021, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника
Источник: rugrad.eu
ООО «ЕХ Трафо» стало резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области. Соответствующая информация опубликована в едином реестре резидентов ОЭЗ. Компания планирует вложить 51,6 млн руб. в организацию производства электрического оборудования. Планируется создать 97 новых рабочих мест.
«ЕХ Трафо» зарегистрировано в Калининграде с апреля 2021 года. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «ЕХ Трафо» выступает Виктор Ефанов из Новосибирской области, директором — Ольга Горбунова из Кемеровской области. Основной вид специализации компании — производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.
Фото rugrad.eu
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