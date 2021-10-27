В ходе заседания были рассмотрены различные вопросы развития электроэнергетического рынка России.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В рамках заседания были заслушаны доклады представителей Минэнерго, ФАС и ведущих энергетических компаний о текущем статусе реализации задач, предусмотренных федеральным проектом «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, направленных на развитие централизованных энергосистем, включая модернизацию генерирующих мощностей в соответствии с потребностями социально-экономического развития, развитие распределённой генерации на основе возобновляемых источников энергии в удалённых и изолированных энергорайонах, совершенствование системы перспективного планирования, развитие электрических сетей и технологическое присоединение крупных промышленных потребителей.

Инвестиции бизнеса в развитие электроэнергетической отрасли продолжают расти. Отмечен рост электропотребления в 2021 году на 5,2% к 2020 году. Ежегодно вводятся новые мощности объектов генерации, строятся линии электропередачи, трансформаторные подстанции. При этом такой же важной задачей остаётся внедрение в удалённых и изолированных энергорайонах современной распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

Кроме того, в настоящий момент отраслевыми ведомствами заканчивается работа по совершенствованию системы перспективного планирования в электроэнергетике.

Также вице-премьером был рассмотрен вопрос необходимости строительства нового объекта генерации в Бодайбинском районе Иркутской области в связи с прогнозируемым дефицитом электрической мощности, возникающим с 2025 года по причине роста спроса на электроэнергию со стороны крупных промышленных потребителей. Принято решение о проведении до 1 января 2022 года конкурентного отбора мощности объектов генерации, подлежащих строительству и вводу в эксплуатацию к 2026 году, и одобрены основные технические параметры и требования к таким объектам.