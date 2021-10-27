Торжественное открытие первой очереди опорной лаборатории, которая позволит проводить испытания продукции, поставляемой на экспорт, состоялось 22 октября в Государственном центре стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) в Нижегородской области

В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» испытательный центр Нижегородского ЦСМ был утвержден в качестве опорной лаборатории. Задача опорных лабораторий – обеспечить признание протоколов испытаний продукции на приоритетных экспортных рынках; опорные лаборатории позволят экспортерам проводить испытания продукции, сократив временные и транспортные издержки.

Лаборатория оснащена уникальным испытательным оборудованием - полубезэховой камерой. Она позволит проводить испытания на электромагнитную совместимость различных технических средств (для автомобилей, гаджетов, средств реабилитации, кораблестроения, радиоэлектроники и т.д.), то есть определять способность электронной аппаратуры нормально функционировать в определенной электромагнитной обстановке, не создавая при этом электромагнитных помех, опасных для других, технических средств или человека. В рамках открытия лаборатории специалисты провели тестовые испытания автомобиля «Соболь НН» производства ГАЗ.

«На сегодняшний день предприятиям, чтобы поставлять продукцию в другие страны, необходимо тестировать ее на территории этих стран, возить образцы оборудования туда и обратно. Это дорого и неудобно. Опорная лаборатория Нижегородского ЦСМ Росстандарта позволит провести все необходимые испытания в Нижнем Новгороде. Так изготовители быстрее смогут разрабатывать конкурентоспособную технику и укрепить свои позиции на внутреннем и международном рынках. Уверен, преимущества лаборатории особенно оценят производители транспортных средств и крупногабаритного промышленного оборудования, радиоэлектроники», - сказал Глеб Никитин.

Антон Шалаев сообщил, что в части испытаний на электромагнитную совместимость комплекс позволяет проводить не просто испытания на соответствие стандартам электромагнитной совместимости, но и на соответствие международным методикам испытаний.

«Комплекс создан за уникальные сроки, работа началась в 2020 году, и сегодня мы уже запускаем 1-ую очередь. Впереди – дооснащение опорной лаборатории в части испытаний линейки электрооборудования, медтехники, средств индивидуальной защиты, что важно, как по российским стандартам, так и по зарубежным методикам испытаний. Символично, что в год 800 - летия Нижнего Новгорода именно здесь открывается лаборатория такого уровня», - отметил он.

Индивидуальный план реализации проекта завершится в 2024 году. Лаборатория будет иметь возможность обеспечить проведения испытаний широкой линейки товаров на экспорт.