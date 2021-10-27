На заседании в том числе были подведены итоги VI Восточного экономического форума.

На заседании были подведены итоги VI Восточного экономического форума, а также рассматривались вопросы реализации реформы контрольной (надзорной) деятельности в ДФО, совершенствования работы по защите населения и территорий от пожаров и паводков.

Как напомнил вице-премьер, в форуме приняли участие более 4 тысяч человек из России и 58 иностранных государств, подписано 380 соглашений на сумму более 3 трлн рублей.

«От нашей общей работы зависит то, чтобы все эти соглашения были реализованы и принесли пользу развитию экономики, улучшению жизни людей, проживающих на Дальнем Востоке», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По итогам ВЭФ-2021 дано 61 поручение Президента. Срок исполнения ряда поручений истекает в 2022 году. Одним из важнейших направлений станет начало реновации дальневосточных городов. По словам вице-премьера, обсуждения мастер-планов будут проходить публично, а отбор – производиться на конкурентной основе. «Мы их выберем совместно в зависимости от степени проработанности», – уточнил Юрий Трутнев.

Вице-премьер дал поручение Минвостокразвития и главам регионов приступить к проработке программы VII Восточного экономического форума и подготовке к участию в выставке «Улица Дальнего Востока» в 2022 году.

Была рассмотрена работа контрольно-надзорных органов. С 1 июля вступил в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Закон исключает проверку одних и тех же требований разными органами контроля; обязывает размещать результаты проверки в информационной системе; сокращает количество и сроки проведения плановых проверок; наделяет бизнес дополнительными правами по защите и др. По словам Юрия Трутнева, хотя работа контрольно-надзорных органов стала более прозрачной, почти каждый четвёртый предприниматель на Дальнем Востоке сталкивается с административным давлением. Наибольшее давление отмечают предприниматели в Камчатском, Приморском краях и Республике Бурятия.

Он попросил глав данных регионов и главных федеральных инспекторов обратить на сложившуюся ситуацию особое внимание. Также вице-премьер поручил главам регионов ДФО проанализировать уровень давления региональных и муниципальных контрольно-надзорных органов на бизнес и принять меры по его снижению; главным федеральным инспекторам взять на контроль количество проверок федеральных контрольно-надзорных органов в регионах; Минэкономразвития проработать дополнительные меры по регулированию контрольной деятельности с целью снижения давления при сохранении необходимого уровня безопасности населения. «Уверен в том, что давление контрольно-надзорной деятельности на экономику должно быть ниже», – подвёл итоги Юрий Трутнев.

Внимание было уделено проведению противопожарных и противопаводковых мероприятий. По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина были проработаны вопросы увеличения финансирования охраны лесов от пожаров. В 2022 году Дальнему Востоку будет выделено дополнительно 3,4 млрд рублей. А в целом на охрану лесов от пожаров дальневосточным регионам предусмотрено почти 5,8 млрд рублей, что в 1,7 раза больше планового уровня текущего года.

Юрий Трутнев обратил внимание руководства Минприроды на необходимость ускорения выполнения поручения Председателя Правительства по выработке предложений по внесению изменений в нормативно-правовые документы для расширения возможностей региональных и муниципальных органов власти по созданию противопожарных защитных полос вокруг населённых пунктов.

Обсуждалось строительство гидротехнических сооружений. После указа Президента о снижении рисков наводнений в округе был составлен перечень необходимой инженерной защиты. Получилось 37 объектов. Регионам из федерального бюджета выделили 566 млн рублей на разработку проектно-сметной документации 34 объектов. Уже построены 11 гидротехнических сооружений. Это свыше 44 км инженерной защиты. В Магаданской области и Еврейской автономной области возведено по три объекта, в Якутии – 2 объекта, в Хабаровском, Приморском краях и на Чукотке – по 1 объекту. Ещё четыре дамбы длиной 32 км в настоящее время строятся.

Росводресурсы совместно с регионами актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году. В него вошли 58 новых объектов. На строительство 21 объекта инженерной защиты из федерального бюджета выделено финансирование в размере 11,8 млрд рублей. Минприроды совместно с регионами ДФО определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022–2024 годы будет предоставлено 10 млрд рублей. Так, 700 млн рублей выделят Бурятии на инженерную защиту Улан-Удэ, также планируется строительство инженерной защиты посёлка Наушки, который регулярно подвергается паводкам. Приморский край получит 900 млн рублей на строительство четырёх объектов по защите сёл Рощино и Вострецово, Лесозаводского городского округа, посёлка Горные Ключи, микрорайона «Семь ветров» города Уссурийска. Еврейской автономной области предоставят 2,4 млрд рублей для защиты села Ленинское и на строительство двух комплексов гидротехнических сооружений сёл Доброе, Квашнино, Кукелево, Новое, Дежнёво. Предусмотрено финансирование Хабаровского края для строительства инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.

Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять под личный контроль и обеспечить завершение в запланированные сроки строительства (реконструкции) гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты территорий от негативного воздействия вод, софинансирование которых за счёт средств федерального бюджета планируется в период 2022–2024 годов.