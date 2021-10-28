С инициативой о синхронизации переноса воздушных линий связи и электричества в сетевую кабельную канализацию, ремонта и прокладки подземных коммуникаций с дорожным ремонтом выступили предприниматели во время первого заседания Совета директоров.

— Действительно, такая проблема существует. Считаю, что правильно и необходимо избавлять Краснодар от проводов. В первоочередном порядке — центральные и магистральные улицы города. Механизм этой работы в ближайшее время проработаем с городскими сетевыми организациями. Вопрос с сетями нужно решать, в том числе во время ремонта дорог и реконструкции кварталов. Наша задача — наладить в следующем году комплексную работу в этом направлении, — сказал исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко.

«Паутину из проводов» на городских улицах предприниматели обозначили в числе ключевых проблем Краснодара, требующих проработки и решения. По словам предпринимателей, очистка от оптоволокна и линий связи приблизит облик Краснодара к столичному. В качестве примера они привели города, где эта работа уже налажена — Москву и Казань.

В свою очередь сетевые организации выразили готовность оперативно подключиться к этой работе и даже откорректировать инвестиционные и производственные программы. Однако обратили внимание на необходимость наладить комплексное взаимодействие с муниципалитетом, чтобы работы по переносу воздушных линий в подземные кабельные колодцы, ремонты и прокладка подземных коммуникаций были синхронизированы с ремонтом улиц и дорожного покрытия.

— Мы с огромным удовольствием готовы скорректировать инвестиционную программу и заложить реконструкцию сетевых линий, если проблема будет решаться комплексно. Поэтому в следующем году, в случае начала ремонта дороги или реконструкции квартала в центре города, мы однозначно подстроимся и выполним эти работы, — прокомментировала генеральный директор АО «НЭСК-электросети» Ольга Краснянская.

Ольга Краснянская также отметила, что в новых жилых районах линии связи и электричества изначально убирают под землю — в соответствии с современными требованиями.

Ранее компания «Россети Кубань» выполнила демонтаж воздушных линий 110 кВ «Восточная промзона — Северная», «Витаминкомбинат — Северная» и 21 опоры линий электропередачи (в том числе на участке по ул. Солнечной от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе). Больше 15 км кабеля проложили под землей.

Также в кабель переведут высоковольтные линии по ул. Новокузнечной. Это позволит сделать Новокузнечную полноценным дублером ул. Северной. Сейчас идет проектирование.

Параллельно в городе идет масштабная работа по ликвидации незаконных линий связи на опорных столбах. Кроме того, в планах — разработка муниципальных методических рекомендаций по размещению оптоволоконных линий.

Это позволит навести порядок на объектах муниципального имущества, где незаконно устанавливают свое оборудование. Операторы связи готовы к сотрудничеству.