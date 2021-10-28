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Андрей Алексеенко поддержал инициативу Совета директоров Краснодара начать комплексно убирать воздушные линии проводов под землю

Андрей Алексеенко поддержал инициативу Совета директоров Краснодара начать комплексно убирать воздушные линии проводов под землю

28 октября 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЧИСТОЕ НЕБО, НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика Телекоммуникация (связь) 
Источник: krd.ru

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С инициативой о синхронизации переноса воздушных линий связи и электричества в сетевую кабельную канализацию, ремонта и прокладки подземных коммуникаций с дорожным ремонтом выступили предприниматели во время первого заседания Совета директоров.

— Действительно, такая проблема существует. Считаю, что правильно и необходимо избавлять Краснодар от проводов. В первоочередном порядке — центральные и магистральные улицы города. Механизм этой работы в ближайшее время проработаем с городскими сетевыми организациями. Вопрос с сетями нужно решать, в том числе во время ремонта дорог и реконструкции кварталов. Наша задача — наладить в следующем году комплексную работу в этом направлении, — сказал исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко.

«Паутину из проводов» на городских улицах предприниматели обозначили в числе ключевых проблем Краснодара, требующих проработки и решения. По словам предпринимателей, очистка от оптоволокна и линий связи приблизит облик Краснодара к столичному. В качестве примера они привели города, где эта работа уже налажена — Москву и Казань.

В свою очередь сетевые организации выразили готовность оперативно подключиться к этой работе и даже откорректировать инвестиционные и производственные программы. Однако обратили внимание на необходимость наладить комплексное взаимодействие с муниципалитетом, чтобы работы по переносу воздушных линий в подземные кабельные колодцы, ремонты и прокладка подземных коммуникаций были синхронизированы с ремонтом улиц и дорожного покрытия.

— Мы с огромным удовольствием готовы скорректировать инвестиционную программу и заложить реконструкцию сетевых линий, если проблема будет решаться комплексно. Поэтому в следующем году, в случае начала ремонта дороги или реконструкции квартала в центре города, мы однозначно подстроимся и выполним эти работы, — прокомментировала генеральный директор АО «НЭСК-электросети» Ольга Краснянская.

Ольга Краснянская также отметила, что в новых жилых районах линии связи и электричества изначально убирают под землю — в соответствии с современными требованиями.

Ранее компания «Россети Кубань» выполнила демонтаж воздушных линий 110 кВ «Восточная промзона — Северная», «Витаминкомбинат — Северная» и 21 опоры линий электропередачи (в том числе на участке по ул. Солнечной от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе). Больше 15 км кабеля проложили под землей.

Также в кабель переведут высоковольтные линии по ул. Новокузнечной. Это позволит сделать Новокузнечную полноценным дублером ул. Северной. Сейчас идет проектирование.

Параллельно в городе идет масштабная работа по ликвидации незаконных линий связи на опорных столбах. Кроме того, в планах — разработка муниципальных методических рекомендаций по размещению оптоволоконных линий.

Это позволит навести порядок на объектах муниципального имущества, где незаконно устанавливают свое оборудование. Операторы связи готовы к сотрудничеству.

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Источник: krd.ru

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