Инвесторы намерены до 2024 года восстановить санаторно-курортные локации около озера Мойнаки в Евпатории, которые имеют вековую историю, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

"Мы подпишем соглашение о возрождении и развитии императорского курорта "Мойнаки" в Евпатории, у лечебного в прошлом грязевого озера. Отечественные инвесторы готовы вложить в этот проект примерно 30 млрд рублей", - сказал Ворона.

По его словам, планируется реставрация "императорской" грязелечебницы, которая простаивает и заброшена уже более 40 лет, а также создание на базе лечебного учреждения реабилитационного центра мирового уровня с жилым массивом и социальными объектами.

Также соглашение подразумевает развитие территории вокруг озера: строительство реабилитационного центра мирового уровня на 300 номеров для взрослых и 200 номеров для матерей с детьми, социальное жилье, детские сады. Инфраструктура будет приспособлена для потребностей людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе передвигающихся в инвалидных колясках. Регенерация лечебной грязи в озере производится в рамках специальной федеральной программы и должна быть завершена к 2024 году.

О строительстве санаториев

Ворона отметил, что строительство санаториев в Крыму ведется не так активно, как обычных гостиниц, и в ближайшие годы именно санаторное направление станет одним из приоритетных для региона наравне с развитием детского отдыха. "Нам надо решать проблемы, которые накопились с рекреационными комплексами - санаторными конкретно, санаторным лечением. У нас на сегодня растут быстрыми темпами апарт-отели, гостиницы, а вот санаторная сфера на сегодняшний день пока отстает", - рассказал Ворона.

По его словам, также среди приоритетных отраслей "восстановить, воссоздать легкую промышленность, нужно решить проблемы с агропереработкой и решить вопросы в логистической сфере". Кроме того, к числу приоритетных проектов будут относиться те, которые дают развитие для конкретной территории. "Это отрасли, где мы будем максимально содействовать, в том числе и налоговыми стимулами республиканскими. В том числе и налоговые послабления возможны, это и какие-то программы с банковским кредитованием, в рамках которых будут компенсации по кредитам, это могут быть субсидии в развитие конкретное", - уточнил он.

Приоритетные проекты могут не входить в число крупных (законодательно, в эту категорию попадают проекты с объемом инвестиций более 5 млрд рублей), отметил он.

Ранее поручения о развитии санаторной сферы также давались на федеральном уровне. Так, в феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил властям Крыма разработать меры по развитию в Евпатории санаторно-курортных организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

О курорте "Мойнаки"

Приморский равнинный климатический и грязевой курорт Евпатория, расположенный в западной части Крымского полуострова на берегах открытой бухты Черного моря, начал развиваться с 1886 года - со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году регион к началу октября принял более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.