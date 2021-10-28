27 октября первым заместителем директора – главным диспетчером Филиала АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Тульской области), назначен Алексей Голышев, ранее работавший заместителем главного диспетчера Тульского РДУ.

Алексей Александрович Голышев родился 25 января 1981 года в Туле.

В 2004 году окончил Тульский государственный университет по направлению «Технологические машины и оборудование», имеет ученую степень кандидата технических наук.

Еще учась в аспирантуре университета, в 2006 году начал трудовую деятельность в Тульском РДУ.

Работал в должности специалиста 2 категории Отдела оперативного планирования и перспективного развития Службы энергетических режимов, балансов и развития, диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы, начальника Службы энергетических режимов, балансов и развития, заместителя главного диспетчера.

27 октября 2021 года назначен первым заместителем директора – главным диспетчером Тульского РДУ.

За время работы в Системном операторе Алексей Голышев многократно повышал квалификацию и проходил профессиональную подготовку. В 2020 году отмечен благодарностью АО «СО ЕЭС».