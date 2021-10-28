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Проведение онлайн-сессий перенесенного ЯМЭФ запланировали в ближайшие две недели

Проведение онлайн-сессий перенесенного ЯМЭФ запланировали в ближайшие две недели

28 октября 2021, 12:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЯМЭФ, Covid-19, КОРОНАВИРУС 2020, КРЫМ
Источник: ТАСС

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Власти Крыма в ближайшие две недели намерены провести онлайн-сессии с подписанием инвестиционных соглашений, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым-24" директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

Предполагалось, что соглашения будут подписаны 4-6 ноября на Ялтинском Международном Экономическом форуме (ЯМЭФ), который отменили из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

"Будут подписаны эти соглашения в те же даты, в которые будет проведен форум. Возможно, мы несколько разведем эти события между собой, потому что эти события разнонаправленные и касаются различных регионов и отраслей нашей экономики. Но это произойдет в ближайшие две недели - подписание соглашений всех тех, которые мы планировали сделать на форуме", - сказал Ворона.

Директор корпорации отметил, что форум не отменен, а перенесен.

"Просто разобьем на ряд форматов, чтобы не допускать большой концентрации людей. Мы решили разбить сегодня форум на несколько сессий, которые пройдут в режиме онлайн в те дни, когда мы сможем с коллегами поговорить о ситуации, все равно обсудить. Конечно же, мы вернемся, ни одна проблема не останется вне поля зрения руководства республики, корпорации развития - взаимоотношения с инвесторами и так далее. Мы это все обязательно сделаем, просто это будет не концентрация событий в три дня, которые мы хотели, чтобы здесь произошла, это будет несколько растянуто по времени", - добавил Ворона.

Он уточнил, что продолжится работа и с инвесторами из заграницы.

"Мы планировали приезд большого количества иностранных гостей, большое количество делегаций должно было приехать, чтобы обменяться своим бесценным опытом, и чтобы мы могли налаживать взаимоотношения с нашими иностранными партнерами, инвесторами, которые есть в экономике Крыма. Да, мы их не показываем, не афишируем, помогаем коллегам, чтобы они не попали под санкционные ограничения. Тем не менее, эта работа будет продолжена, и мы ждем друзей Крыма и наших инвесторов здесь", - сказал руководитель корпорации.

На минувшей неделе заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил об отмене ЯМЭФ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что форум может пройти в следующем году. ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.

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Источник: ТАСС

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