Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в деревне Хорошево Тверской области построят многоквартирный жилой дом, сообщает RosTender.info. «Тверьоблстройзаказчик» проводит электронный аукцион на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству дома, в котором запроектируют 43 квартиры. Контракт заключат в целях реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Согласно техническому заданию, в четырехэтажном доме планируется построить 4 трехкомнатные квартиры, 16 двухкомнатных, 23 однокомнатные. Территорию обеспечат уличным светодиодным освещением, автомобильными парковочными местами, велосипедными парковками и навесами для колясок. Во дворе появится детская площадка с игровым комплексом. Заявки на участие в аукционе принимают до 15 ноября, с подрядчиком заключат контракт почти на 71 млн рублей.

