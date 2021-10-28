 
Контракты

В поселок Орша Тверской области переедут жители аварийного фонда

В поселок Орша Тверской области переедут жители аварийного фонда

28 октября 2021, 11:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В поселке городского типа Орша Тверской области построят новый дом для жителей аварийного фонда, сообщает RosTender.info. Дом возведут в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы». Согласно техническому заданию, жилое здание построят на улице Школьная. В доме запроектируют 5 однокомнатных квартир, 27 двухкомнатных и 17 трехкомнатных – всего в новый дом смогут въехать 49 семей. Территорию оснастят уличным светодиодным освещением, озеленят, установят навесы для колясок и детские площадки с игровым комплексом. Для автомобилей и велосипедов устроят парковки.

«Тверьоблстройзаказчик» проводит электронный аукцион на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству, заявки принимают до 15 ноября. С подрядчиком заключат контракт на 91 млн рублей. Ожидается, что дом будет готов к ноябрю 2022 года.
 

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Источник: Ростендер

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