В поселке городского типа Орша Тверской области построят новый дом для жителей аварийного фонда, сообщает RosTender.info. Дом возведут в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы». Согласно техническому заданию, жилое здание построят на улице Школьная. В доме запроектируют 5 однокомнатных квартир, 27 двухкомнатных и 17 трехкомнатных – всего в новый дом смогут въехать 49 семей. Территорию оснастят уличным светодиодным освещением, озеленят, установят навесы для колясок и детские площадки с игровым комплексом. Для автомобилей и велосипедов устроят парковки.

«Тверьоблстройзаказчик» проводит электронный аукцион на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству, заявки принимают до 15 ноября. С подрядчиком заключат контракт на 91 млн рублей. Ожидается, что дом будет готов к ноябрю 2022 года.

