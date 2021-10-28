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28 октября 2021, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, ВЕНГРИЯ
Отрасль: Материалы для КПП
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
Ведущий российский компаундер принял участие в заседании российско-венгерской рабочей группы по развитию промышленности, организованном Минпромторгом РФ. Участники встречи от Министерства, Посольства Венгрии и Торгового представительства России в этой европейской стране, а также крупнейшие российские и венгерские компании из разных отраслей промышленности обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами.
По итогам мероприятия венгерская сторона заинтересовалась разработками НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Особое внимание привлекли материалы для строительной промышленности.
«На рабочей встрече мы договорились продолжить диалог уже в более узком формате: венгерское посольство в России озвучило намерение связаться с нами для оказания информационной и консультационной поддержки по выходу на венгерский рынок», – рассказал Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».
Ведущий российский компаундер на сегодняшний день уже поставляет материалы в Чехию, Польшу, Румынию. Но опыта работы с Венгрией, одной из самых промышленно развитых стран Восточной Европы, которая занимает 20 место в товарообороте России, у НПП «ПОЛИПЛАСТИК» пока нет.
«Мы считаем деловые контакты с Венгрией очень перспективным. По уровню ВВП страна находится в середине европейского рейтинга, имеет стабильную, крепкую экономику, которую не смогла сильно пошатнуть даже пандемия коронавируса. А признание Венгрией российских вакцинных сертификатов дает дополнительные возможности для развития деловых отношений и бизнес-проектов между нашими странами. Уже в ноябре мы планируем провести в Будапеште двусторонние переговоры о поставках материалов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» с одним из ведущих венгерских дистрибьюторов», – отмечает Павел Круглов.
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