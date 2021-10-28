Ведущий российский компаундер принял участие в заседании российско-венгерской рабочей группы по развитию промышленности, организованном Минпромторгом РФ. Участники встречи от Министерства, Посольства Венгрии и Торгового представительства России в этой европейской стране, а также крупнейшие российские и венгерские компании из разных отраслей промышленности обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

По итогам мероприятия венгерская сторона заинтересовалась разработками НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Особое внимание привлекли материалы для строительной промышленности.

«На рабочей встрече мы договорились продолжить диалог уже в более узком формате: венгерское посольство в России озвучило намерение связаться с нами для оказания информационной и консультационной поддержки по выходу на венгерский рынок», – рассказал Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Ведущий российский компаундер на сегодняшний день уже поставляет материалы в Чехию, Польшу, Румынию. Но опыта работы с Венгрией, одной из самых промышленно развитых стран Восточной Европы, которая занимает 20 место в товарообороте России, у НПП «ПОЛИПЛАСТИК» пока нет.