Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries планирует построить новый распределительный центр во Владимирской области, объем инвестиций в объект составит порядка 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Новый распределительный центр Wildberries площадью 100 тысяч квадратных метров будет возведен на территории Владимирской области. Его запуск ожидается в период 2022-2023 годов, размер инвестиций Wildberries в строительство составит около 8 миллиардов рублей", - говорится в релизе.

Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях 27 октября было подписано врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, главой администрации Собинского района Александром Разовым и гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук.

Онлайн-ритейлер указывает, что запуск объекта позволит создать 5 тысяч рабочих мест для жителей региона и близлежащих населенных пунктов, а местные предприниматели смогут нарастить свои продажи в сегменте интернет-торговли и оптимизировать затраты на логистику.

"Запуск распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить расходы на логистику и поможет через Wildberries выйти на новые рынки не только в России, но и еще в 16 странах нашего присутствия", - отметила Татьяна Бакальчук, слова которой приводятся в релизе.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).