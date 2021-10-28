ЗАО "ЗЭТО" развивает воздухоплавательный спорт

Завод электротехнического оборудования является одним из первых предприятий, который начал развивать воздухоплавательный спорт в Великих Луках.

Великие Луки, как принято считать, являются столицей воздухоплавания России. И это утверждение неголословно. С 1996 года ежегодно в начале июня поднимаются в небо десятки разноцветных воздушных шаров, которые уже стали визитной карточкой города и его неотъемлемой частью. В это время собираются воздухоплаватели со всей страны и даже мира.

Завод электротехнического оборудования является одним из первых предприятий, который начал развивать воздухоплавательный спорт в Великих Луках. И уже более 10 лет «ЗЭТО» выступает организатором и спонсором встреч. Во время спортивных состязаний, проводится игра, где победитель может выиграть крупную денежную сумму, предоставленную ЗАО «ЗЭТО». Этот приз служит хорошим стимулом для спортсменов.

Также завод является не только спонсором и организатором соревнований, но и участником. Предприятие каждый год осуществляет полеты на собственном аэростате, которым управляет пилот с большим опытом, великолучанин Владимир Богданов. Не исключением стал и 2021 год. Для Владимира этот сезон получился ударным. Помимо участия в 26-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, наш пилот – единственный великолучанин, который участвовал в самых рейтинговых стартах страны:

Кубок России-2021 по воздухоплаванию в Рязани;

Чемпионат Республики Крым «Белая Скала-2021».

Кроме того, Владимир Богданов вносит вклад и в социальную политику предприятия «ЗЭТО». Так, в рамках всероссийской акции «Елка желаний», он исполнил мечту воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Виталия Тарасова. Пилот на аэростате поднял мальчика на высоту 430 метров, полёт продлился 38 минут. Возможно, исполнив мечту мальчика, Владимир Богданов определил будущего пилота аэростата ЗАО «ЗЭТО».