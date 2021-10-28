27 октября в Посольстве Франции состоялась рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви. Стороны обсудили предварительные итоги работы и наметили планы дальнейшего сотрудничества.

Франция – один из ключевых экономических партнёров России, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике. Французские компании принимали участие в строительстве заводов по производству СПГ «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также в прокладке «Северного потока – 2». В рамках года межрегионального сотрудничества России и Франции реализуются совместные проекты в области культуры, экономики, образования, туризма, здравоохранения и спорта. Планируется установить побратимские связи между французскими городами и городами Дальнего Востока и Арктики.

В 2021 году состоялось две французских бизнес-миссии на Дальний Восток, организованные при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Бизнес-миссия в Сахалинскую область, Приморский край и Камчатский край стала самой масштабной за все время организации аналогичных визитов, в ней приняли участие такие французские компании, как POMA, TOTAL, Sanofi, Smoove и др.

Арктическая бизнес-миссия с 19 по 22 октября этого года в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) включала посещение Салехарда и обсуждение путей развития зеленой энергетики и внедрения новых технологий (газ, биомасса, ветер), социальных проектов в регионе. В мероприятиях приняли участие французские компании TOTAL, Sanofi, EDF, Dalkia, Nawinia.

КРДВ совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой запланировали французскую бизнес-миссию в Мурманск и Архангельск – поездка в арктические регионы состоится в феврале следующего года.

Планируется усилить сотрудничество в области развития туризма на Дальнем Востоке.

«Мы рассчитываем на то, что Франция также сможет внести свой вклад в развитие туристического кластера на Дальнем Востоке - по аналогии с активным участием в развитии туристического потенциала Краснодарского края до и во время Сочинской олимпиады, – отметил министр РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков. – Такие регионы, как Камчатка, готовы принимать туристов из Европы. В этом и многих других дальневосточных и арктических регионах есть все условия для развития туристических кластеров».

С французскими компаниями обсуждаются форматы сотрудничества при реализации таких проектов, как строительство канатной дороги в Анадыре, пассажирской подвесной канатной дороги во Владивостоке, горнолыжного курорта на горе Мамай в Бурятии.

Перспективными для расширения российско-французского сотрудничества являются проекты, направленные реализацию потенциала водородной энергетики, развитие проектов в сфере науки и образования, медицины, совместные исследования по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана.

Россия также заинтересована в усилении сотрудничества с Францией и в Арктике, рассчитывает на активное участие французских партнеров в мероприятиях, которые проходят в рамках председательства России в Арктическом совете 2021-2023 гг.