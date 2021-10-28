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Правительство одобрило введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы

Правительство одобрило введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы

28 октября 2021, 10:36
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЭКСПОРТ
Отрасль: Металлургия 
Источник: government.ru

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Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях.

Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций – до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее 150 долларов за тонну, в отношении алюминия – 15%, но не менее 254 долларов за тонну.

Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября.

В июне Правительство установило временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Её удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство социальных объектов. Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок.

Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 августа 2013 года №754.

Постановление от 27 октября 2021 года №1833 PDF 215Kb

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Источник: government.ru

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