«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила грозотрос на линии 500 кВ «СарГЭС – Курдюм». В результате повысилась защищенность ЛЭП от воздействия грозовых разрядов, а также возросла надежность электроснабжения потребителей региона с населением более 1,4 млн человек.



Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи. Он предназначен для защиты проводов от прямых ударов молнии. В ходе работ на опорах были установлены анкерные крепления и раскаточные ролики, по которым с помощью барабана и натяжной машины производилась раскатка и натяжка грозотроса с последующим закреплением его специальными зажимами. Всего было заменено 10,4 км грозозащитного троса.



Протяженность линии электропередачи 500 кВ «СарГЭС – Курдюм» составляет 161,7 км. Она обеспечивает транзит электроэнергии с Саратовской ГЭС на крупнейший центр питания области – подстанцию 500 кВ «Курдюм».



Всего на объектах волжского филиала «Россети ФСК ЕЭС» в 2021 году установлено порядка 106 км нового грозозащитного троса. Наибольший объем мероприятий выполнен в Самарской и Нижегородской областях. Крупные работы проведены на линиях 220-500 кВ «ЖиГЭС – Солнечная», «НиГЭС – Вязники», «Вешкайма – Арзамасская».