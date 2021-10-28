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"Россети Тюмень" в Югре ввели в эксплуатацию энергоузел стоимостью более 2,6 млрд рублей

Россети Тюмень в Югре ввели в эксплуатацию энергоузел стоимостью более 2,6 млрд рублей

28 октября 2021, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» создали новый энергоузел для электроснабжения Эргинской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках крупного проекта по развитию схемы электроснабжения нефтедобывающего кластера энергетики ввели в работу новые электросетевые объекты – подстанцию 110 кВ «Чапровская» и линию электропередачи 110 кВ «Батово – Чапровская», а также модернизированный центр питания 110 кВ «Батово». Объем вложений энергетиков в развитие нефтегазового комплекса ХМАО-Югры превысил 2,6 млрд рублей.

Введенные в эксплуатацию энергообъекты обеспечат дополнительные мощности для активного освоения Эргинского нефтяного кластера, в частности Чапровского и в перспективе Кондинского месторождений углеводородов. Разработку лицензионных участков ведет компания «Роснефть», крупнейшее предприятие отечественной нефтяной отрасли.

Центры питания и ЛЭП находятся в отдаленной труднодоступной местности. Само начало строительства объектов совпало с началом пандемии. При этом «Россети Тюмень» завершили проекты всего за 1,5 года, в то время как срок строительства аналогичных объектов занимает порядка 3 лет. Для достижения такого результата доставка оборудования и материалов на строительные площадки осуществлялась непрерывно, в том числе воздушным и речным транспортом, а также по автозимнику. Стоит отметить реализацию сложных технических решений: например, для перехода воздушной линии через Иртыш установлены 2 специальные опоры высотой 94 метра, расстояние между ними составило 800 метров.

В процессе масштабной реконструкции подстанции «Батово» обновлено основное электротехническое оборудование и выполнено расширение открытого распредустройства 110 кВ для присоединения нового секционирующего пункта. Это обеспечило возможность присоединения к инфраструктуре «Россети Тюмень» новой подстанции 110 кВ «Чапровская» и строящегося центра питания «Невская» – ключевых для энергоснабжения Чапровского и Новоендырского месторождений нефти.

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Источник: Россети Тюмень

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