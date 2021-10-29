Четыре дома на 1330 квартир построят в районе Лефортово

Проект четырех корпусов ЖК «Символ». Рендеры: Москомархитектура

​Компания «Донстрой» приступила к возведению корпусов 24-27 второй очереди жилого комплекса «Символ» на востоке столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК находится по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11 в районе Лефортово.

«Залита первая захватка фундаментной плиты на секции 1 корпуса 26. На остальных корпусах начались работы по устройству свайного поля, ведутся монолитные работы «нулевого» цикла», – сказала Анастасия Пятова.

Напомним, разрешение на строительство новых зданий девелопер получил в начале апреля 2021 года. В сентябре определен генеральный подрядчик строительства, которым стала компания Ant Yapi, после чего на объекте началась активная фаза работ.

«Согласно проекту, вторая очередь жилого комплекса включает в себя четыре корпуса площадью около 146 тыс. кв. метров. В домах предусмотрено 1330 квартир. Корпуса имеют переменную высотность от 4 до 22 этажей. Подземный паркинг рассчитан на 650 мест», – отметила Пятова.

В состав корпусов также войдут коммерческие помещения, где появятся супермаркет, офисы, кафе и рестораны, а также другие предприятия сферы услуг.

В рамках строительства второй очереди девелопер планирует создать закрытую дворовую территорию без машин с дизайнерскими входными группами и прямым выходом в парк «Зелёная река».

Жилой комплекс «Символ» строится на территории бывшей промзоны завода «Серп и молот». Первые 9 корпусов общей площадью 314 тыс. кв. метров уже введены в эксплуатацию. Проект предполагает множество объектов социальной и коммерческой направленности, а также отличается высоким уровнем безопасности и комфорта.