21 октября на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» прошел уникальный закрытый семинар-встреча «Эффективное производство кабеля – эффективный электромонтаж» для гостей ООО «ЭТИ-Групп». На семинаре было организовано посещение цехов, раскрыты особенности производства и технологии изготовления кабеля от получения заказа до погрузки для доставки заказчику.

Представители ООО «ЭТИ-Групп» также посетили производство ООО «Сарансккабель-Оптика» и ООО «САРМАТ», познакомились с производственными площадками Группы Компаний Оптикэнерго.

Данная встреча обогатила новыми знаниями и коммуникациями участников, что, несомненно, позволит повысить качество работ, эффективность взаимодействия участников и найти решения позволяющие снизить издержки по всей производственно-логистической цепочке от проектирования, поставки, производства и монтажа кабельных изделий, до ввода в эксплуатацию объекта.

В финальной части визита состоялось подписание меморандума о взаимодействии, а также обсуждение условий долгосрочного сотрудничества.