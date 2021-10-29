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ООО "ЭТИ-Групп" с деловым визитом посетила Группу Компаний "Оптикэнерго"

ООО ЭТИ-Групп с деловым визитом посетила Группу Компаний Оптикэнерго

29 октября 2021, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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21 октября на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» прошел уникальный закрытый семинар-встреча «Эффективное производство кабеля – эффективный электромонтаж» для гостей ООО «ЭТИ-Групп». На семинаре было организовано посещение цехов, раскрыты особенности производства и технологии изготовления кабеля от получения заказа до погрузки для доставки заказчику.

Представители ООО «ЭТИ-Групп» также посетили производство ООО «Сарансккабель-Оптика» и ООО «САРМАТ», познакомились с производственными площадками Группы Компаний Оптикэнерго.

Данная встреча обогатила новыми знаниями и коммуникациями участников, что, несомненно, позволит повысить качество работ, эффективность взаимодействия участников и найти решения позволяющие снизить издержки по всей производственно-логистической цепочке от проектирования, поставки, производства и монтажа кабельных изделий, до ввода в эксплуатацию объекта.

В финальной части визита состоялось подписание меморандума о взаимодействии, а также обсуждение условий долгосрочного сотрудничества.

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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