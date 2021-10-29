Первая нитка "Северного потока - 2" уже наполнена газом и готова к работе, вторая же может быть заполнена газом до конца года. Об этом сообщил глава австрийской OMV Альфред Штерн в ходе телеконференции.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", - сказал он.

"Северный поток - 2" может внести важный вклад в разнообразие европейской газовой инфраструктуры и может помочь ребалансировать спрос и предложение", - добавил Штерн.

Финансовый директор OMV Райнхард Флори отметил, что компания в III квартале уже начала получать небольшие выплаты по проекту и продолжит получать их в этом же объеме и в IV квартале.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США оно задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода оператор проекта должен предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт