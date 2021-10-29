 
За рубежом

Подписан меморандум о взаимопонимании по проекту строительства трансграничного подводного соединения между Грецией, Кипром и Египтом

Подписан меморандум о взаимопонимании по проекту строительства трансграничного подводного соединения между Грецией, Кипром и Египтом

29 октября 2021, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ГРЕЦИЯ, КИПР, ЕГИПЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
205

Правительства Греции и Кипра подписали с правительством Египта отдельные меморандумы о взаимопонимании по совместной разработке проекта сооружения трансграничного подводного соединения, которое обеспечит экспорт «зеленой» электроэнергии из Северной Африки в Европу. Трехсторонний документ о сотрудничестве стороны намерены заключить в ближайшее время.

По заявлению министра окружающей среды и энергетики Греции, реализация проекта внесет значительный вклад в укрепление энергобезопасности региона, обеспечит поступление электроэнергии, вырабатываемой солнечной генерацией в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, а также усилит геополитическую роль страны и укрепит ее позиции в качестве энергетического узла для передачи «зеленой» электроэнергии в Юго-Восточной Европе.

Меморандумом о взаимопонимании между Грецией и Египтом также учреждена рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные должностные лица, представители системных операторов и отраслевых регуляторов, для решения технических и финансовых вопросов, связанных с реализацией проекта.

Несколькими месяцами ранее между Грецией, Кипром и Израилем была достигнута договоренность о соединении своих энергосистем за счет строительства евро-азиатского межсетевого соединения (Euro-Asia Interconnector), которое станет самым длинным и глубоким подводным соединением, пересекающим Средиземное море. Проект строительства Euro-Asia Interconnector, стоимость которого оценивается в примерно $ 900 млн, а завершение строительства ожидается в 2025 г., обеспечит до 2 ГВт пропускной способности трансграничных связей между энергосистемами Греции, Кипра и Израиля.

Международное агентство новостей Reuters  Информационно-аналитический ресурс Renewables Now

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Великобритании планируется реализовать проекты по производству экологически чистого водорода 27.10.2021
В Великобритании планируется реализовать проекты по производству экологически чистого водорода
HPE модернизировала суперкомпьютер энергетического концерна Eni HPC4 для поддержки исследований новы... 26.10.2021
HPE модернизировала суперкомпьютер энергетического концерна Eni HPC4 для поддержки исследований новы...
Утвержден разработчик проекта первого трансграничного HVDC соединения между Саудовской Аравией и Еги... 26.10.2021
Утвержден разработчик проекта первого трансграничного HVDC соединения между Саудовской Аравией и Еги...
Энергоснабжение Южной Осетии возобновлено 26.10.2021
Энергоснабжение Южной Осетии возобновлено
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Страшный прямой эфир RusCable.Ru
+