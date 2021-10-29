Правительства Греции и Кипра подписали с правительством Египта отдельные меморандумы о взаимопонимании по совместной разработке проекта сооружения трансграничного подводного соединения, которое обеспечит экспорт «зеленой» электроэнергии из Северной Африки в Европу. Трехсторонний документ о сотрудничестве стороны намерены заключить в ближайшее время.

По заявлению министра окружающей среды и энергетики Греции, реализация проекта внесет значительный вклад в укрепление энергобезопасности региона, обеспечит поступление электроэнергии, вырабатываемой солнечной генерацией в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, а также усилит геополитическую роль страны и укрепит ее позиции в качестве энергетического узла для передачи «зеленой» электроэнергии в Юго-Восточной Европе.

Меморандумом о взаимопонимании между Грецией и Египтом также учреждена рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные должностные лица, представители системных операторов и отраслевых регуляторов, для решения технических и финансовых вопросов, связанных с реализацией проекта.

Несколькими месяцами ранее между Грецией, Кипром и Израилем была достигнута договоренность о соединении своих энергосистем за счет строительства евро-азиатского межсетевого соединения (Euro-Asia Interconnector), которое станет самым длинным и глубоким подводным соединением, пересекающим Средиземное море. Проект строительства Euro-Asia Interconnector, стоимость которого оценивается в примерно $ 900 млн, а завершение строительства ожидается в 2025 г., обеспечит до 2 ГВт пропускной способности трансграничных связей между энергосистемами Греции, Кипра и Израиля.

Международное агентство новостей Reuters Информационно-аналитический ресурс Renewables Now