"Росэлектроника" стимулирует развитие отечественной ЭКБ

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) и АО «НИИЭТ» объединяют усилия по созданию отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) для аппаратуры связи российского производства, в том числе нового поколения. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов и генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько.

Стороны договорились о совместной работе в области реализации технической политики по унификации ЭКБ с привлечением широкой кооперации, а также участия в cквозных проектах Минпромторга России, предусматривающих разработку радиоэлектронной аппаратуры средств связи на основе отечественной электронной компонентной базы.

«Соглашение будет способствовать развитию кооперации между предприятиями радиоэлектронной отрасли, а также реализации производственных планов Концерна в области импортозамещения. Помимо повышения уровня локализации производства нашего оборудования, мы будем работать над формированием технологической базы для создания средств связи следующих поколений», - рассказал генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

В рамках взаимодействия планируется разработка, изготовление и поставка отечественных электронных компонентов для создания современной аппаратуры связи, в том числе оборудования стандарта DMR.