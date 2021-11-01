En+ Group и Sual Partners поддержали идею о выделении высокоуглеродных активов "Русала" в отдельную структуру. Об этом говорится в сообщении En+ Group.

"По итогам обсуждений между "En+ Group" и Sual Partners Limited, двумя крупнейшими акционерами "ОК Русал", En+ Group и Sual сегодня объявляют о своей совместной поддержке в отношении идеи о выделении высокоуглеродных активов "ОК Русал", анонсированной "ОК Русал" в мае этого года", - говорится в пресс-релизе.

Выделение активов может быть завершено во второй половине 2022 года при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений и решений акционеров компании, отмечается в сообщении.

"Совместная поддержка предполагаемой корпоративной реорганизации, которая подтверждает нашу амбициозную стратегию по декарбонизации всей группы, со стороны двух основных акционеров "ОК Русал" очень обнадеживает. У выделенных активов "Русала" будет иная траектория и стратегия декарбонизации их деятельности, но они будут разделять ту же цель, намеченную на 2050 г.", - отметил исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер, приводятся его слова в сообщении.

Он добавил, что обе компании после разделения будут стремиться к достижению углеродной нейтральности. При этом если низкоуглеродный сегмент может "вырваться вперед" на мировом рынке алюминия с низким углеродным следом, то высокоуглеродные предприятия могут сконцентрироваться на инвестициях и инновациях, которые обеспечат снижение собственного углеродного следа.

О разделении активов "Русала"

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - ранее сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+. Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала".

Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

В En+ Group (основной акционер "Русала" с долей 56,88%) предположили, что новая компания будет публичной, будет иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально.