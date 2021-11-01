1 ноября первым заместителем директора – главным диспетчером филиала Системного оператора – РДУ Татарстана (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Татарстан) назначен Игорь Двинянинов, ранее работавший в должности заместителя директора по развитию технологий диспетчерского управления ОДУ Средней Волги.

Игорь Владимирович Двинянинов родился 27 апреля 1982 года в г. Тольятти Самарской области. Трудовой путь начал в 2004 году после окончания Самарского государственного технического университета по специальности «Электрические станции» дежурным инженером оперативно-эксплуатационной службы ОАО «Жигулевская ГЭС».

В 2006 году с должности начальника смены машинного зала оперативной службы Жигулевской ГЭС перешел на работу в Системный оператор: сначала диспетчером Оперативно-диспетчерской службы, впоследствии старшим диспетчером, начальником отдела расчета, анализа и оптимизации потерь электроэнергии, начальником отдела долгосрочного планирования режимов и развития, начальником отдела перспективного развития и технологических присоединений, начальником Службы электрических режимов, заместителем главного диспетчера по режимам Самарского РДУ.

В 2017 году назначен первым заместителем директора – главным диспетчером филиала Системного оператора Якутское РДУ. С сентября 2020 года занимал должность заместителя директора по развитию технологий диспетчерского управления ОДУ Средней Волги. За время работы в Системном операторе Игорь Двинянинов многократно повышал квалификацию и проходил профессиональную подготовку.

Занимавший ранее должность главного диспетчера Валерий Кандалинцев перешел на другую работу.