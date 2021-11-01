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Пятнадцать километров автодороги Баяндай – Нагалык обновят

Пятнадцать километров автодороги Баяндай – Нагалык обновят

1 ноября 2021, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Участок автомобильной дороги «Баяндай – Нагалык» в Баяндаевском районе Иркутской области капитально отремонтируют, сообщает RosTender.info. Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проводит электронный аукцион на выбор подрядчика. Ремонтные работы пройдут в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 годы.

Согласно проектной документации, отремонтировать дорогу планируется на участке км 0+000 – км 15+141 в Баяндаевском районе. Работы начнутся не ранее начала января 2022 года и завершатся осенью 2023 года. После ремонта гарантийный срок на земляное полотно, основание дорожной одежды и водопропускные трубы составит 6 лет, на барьерное ограждение – 5 лет, на дорожные знаки и сигнальные столбики – 10 лет и 2 года соответственно.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 17 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 614 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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