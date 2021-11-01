Трансформаторы серии ТМПНГ-СЭЩ производства Электрощит Самара успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям 2014/30/EU EMC Directive (EN 61000-6-2:2005/AC:2005; EN 61000-6-4:2007/A1:2011).

Данный сертификат станет дополнительным конкурентным преимуществом и даст возможности для осуществления коммерческой деятельности по поставкам продукции ТМПНГ-СЭЩ на территорию ЕС, в том числе в качестве комплектующих для российских заказчиков.

ТМПНГ-СЭЩ – трансформатор для преобразования электроэнергии и питания погружных насосов, применяется в составе электроустановок питания погружных насосов добычи нефти. К ключевым преимуществам трансформатора относятся:

Возможность реализации до 49 ступеней переключения;

12 серия со сниженными до 30% потерями относительно стандартных линеек;

Применение многоступенчатого контроля, герметичность;

Современные линии поперечного раскроя, оборудованные раскладчиками пластин сердечника, что позволяет снизить потери в трансформаторе.

«Для нашей организации получение данного сертификата является бесценным опытом, который будет применяться при необходимости получения сертификатов соответствия Директивам ЕС (Европейским нормам) и организации испытаний на территории ЕС», - подчеркнул Директор департамента по продуктовому маркетингу и развитию бизнеса Владимир Андронов.

Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ. Является системообразующим предприятием Российской Федерации.

Новейшие разработки компании — комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 и низковольтное комплектное устройство BlokSet-СЭЩ.

КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц с номинальным значением напряжения 6(10) кВ на номинальный ток до 4000 А. Ключевыми особенностями ячейки являются безопасность, компактность и удобство эксплуатации.

Низковольтное комплектное устройство BlokSet-СЭЩ. Высокие характеристики изделия подтверждены испытаниями на стойкость к токам короткого замыкания, а также на нагрев электрическим током в самых жестких условиях: степень защиты IP54, секционирование вплоть до вида 4b. Новый конструктив положительно прошел испытания на сейсмостойкость в условиях нагрузок, эквивалентных 9 баллам по шкале MSK-64.

Оборудование под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, ВИЭ, машиностроении и сетях. Подробная информация о компании и производимой продукции, а также о направлениях развития — на сайте https://electroshield.ru/.