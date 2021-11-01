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1 ноября 2021, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Электротехника
Источник: Электрощит Самара
Трансформаторы серии ТМПНГ-СЭЩ производства Электрощит Самара успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям 2014/30/EU EMC Directive (EN 61000-6-2:2005/AC:2005; EN 61000-6-4:2007/A1:2011).
Данный сертификат станет дополнительным конкурентным преимуществом и даст возможности для осуществления коммерческой деятельности по поставкам продукции ТМПНГ-СЭЩ на территорию ЕС, в том числе в качестве комплектующих для российских заказчиков.
ТМПНГ-СЭЩ – трансформатор для преобразования электроэнергии и питания погружных насосов, применяется в составе электроустановок питания погружных насосов добычи нефти. К ключевым преимуществам трансформатора относятся:
«Для нашей организации получение данного сертификата является бесценным опытом, который будет применяться при необходимости получения сертификатов соответствия Директивам ЕС (Европейским нормам) и организации испытаний на территории ЕС», - подчеркнул Директор департамента по продуктовому маркетингу и развитию бизнеса Владимир Андронов.
Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ. Является системообразующим предприятием Российской Федерации.
Новейшие разработки компании — комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 и низковольтное комплектное устройство BlokSet-СЭЩ.
КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц с номинальным значением напряжения 6(10) кВ на номинальный ток до 4000 А. Ключевыми особенностями ячейки являются безопасность, компактность и удобство эксплуатации.
Низковольтное комплектное устройство BlokSet-СЭЩ. Высокие характеристики изделия подтверждены испытаниями на стойкость к токам короткого замыкания, а также на нагрев электрическим током в самых жестких условиях: степень защиты IP54, секционирование вплоть до вида 4b. Новый конструктив положительно прошел испытания на сейсмостойкость в условиях нагрузок, эквивалентных 9 баллам по шкале MSK-64.
Оборудование под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, ВИЭ, машиностроении и сетях. Подробная информация о компании и производимой продукции, а также о направлениях развития — на сайте https://electroshield.ru/.
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