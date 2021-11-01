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Участок автодороги "Кутулик - Аларь – Ныгда" ожидает ремонт

Участок автодороги Кутулик - Аларь – Ныгда ожидает ремонт

1 ноября 2021, 17:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Пятнадцать километров автомобильной дороги «Кутулик - Аларь – Ныгда» отремонтируют, сообщает RosTender.info. Работы пройдут в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы». Согласно проектной документации, автомобильную дорогу предстоит обновить на участке км 0+000 - км 15+000 в Аларском районе Иркутской области.

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проводит электронный аукцион, заявки на участие принимают до 17 ноября. С подрядчиком заключат контракт на 680 млн рублей. Ему предстоит обновить земляное полотно, дорожную одежду, искусственные сооружения, примыкания, автобусные остановки и наружное освещение.

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Источник: Ростендер

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