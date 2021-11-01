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1 ноября 2021, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, СЕВАСТОПОЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ruinformer.com
Сети электроснабжения в Гагаринском и Балаклавском районах не будут расположены воздушным способом – проект планировки отправлен на доработку. Соответствующее постановление принято Правительством Севастополя.
Директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что предприятием был представлен проект сетей электроснабжения, которым предполагалась прокладка высоковольтных линий около сел Флотское и Ушаково и через несколько садовых товариществ. Протяженность проектируемого объекта составляла 16 км.
«Высоковольтные линии в составе жилых зон, включая территорию садоводческих товариществ, и общественно-деловых зон в границах населённых пунктов не должны прокладываться воздушным способом», - отметил руководитель ведомства.
Губернатор Михаил Развожаев поручил профильному вице-губернатору Николаю Жигулину проработать этот вопрос и пересмотреть проект в соответствии с современными требованиями.
«Совершенно очевидно, что в границах населенных пунктов, садоводческих товариществ мы такие высоковольтные линии «натягивать» не будем – надо переходить на кабельную прокладку. Воздушный путь - это экономически выгоднее, но такой проект не может быть реализован», - заключил глава города.
По словам Николая Жигулина, с организацией, которая делала проект, проведена работа. Соответствующие изменения будут внесены в кратчайшие сроки.
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