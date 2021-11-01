«Россети Ленэнерго» выделили 390 кВт мощности для участка федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области (участок в границах 64 – 70 км). Источник питания-подстанция 110 кВ «Первомайская».

Для электроснабжения объекта энергетики построили линию электропередачи 10 кВ и установили коммутационный аппарат с системой учета электроэнергии. При строительстве был использован самонесущий изолированный провод (СИП). Особенность СИП - в защищённости от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи даже при падении веток и деревьев на провода, налипании снега и т.д. Кроме того, снижается опасность электротравм и сокращаются потери электроэнергии в сетях.

Выделенная для участка «Скандинавии» электроэнергия обеспечит условия для работы наружного освещения и автоматизированных систем управления на трассе.

Федеральная автомобильная дорога А-181 «Скандинавия» - часть европейского маршрута, дорога соединяет Санкт-Петербург и государственную границу с Финляндией через Выборг. Протяженность трассы- 160,5 км.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов. Подать заявку на присоединение к сетям компании, не выходя из дома, можно с помощью клиентских онлайн-сервисов: через Личный кабинет «Россети Ленэнерго», а также на портале-тп.рф.