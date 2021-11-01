Начинаем ноябрь с новым 245 выпуском журнала Insider. В выпуске много интересных новостей, заваривайте кофе и читайте!

На обложке Сергей Брехер, директор отдела экспорта компании Winlong.

Сергей поделился планами и событиями компании, читайте новое интервью. А еще, Сергей сегодня отмечает свой День Рождения. Портал RusCable.ru искренне поздравляет с юбилеем! Желаем новых побед и перспективных проектов, гармонии, понимания в жизни и крепкого здоровья!

ВНИИКП рассказывает про оборудование серии ResTest для измерения электрического сопротивления силовых кабелей на 7-9 страницах выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №245 от 1 ноября 2021 года

28 октября 2021 года на заводе Изолятор собран 600 000-й высоковольтный ввод за всю историю предприятия! Это событие состоялось в год 125-летнего юбилея завода. 600-тысячным стал трансформаторный ввод класса напряжения 220 кВ с внутренней RIN-изоляцией собственной разработки. Подробности этого события читайте на 11 странице.

Как заявить новичку о себе на рынке крупных игроков рассказывает Сергей Кузенев, генеральный директор Рыбинского электромонтажного завода. Читайте интервью на 13 странице выпуска.

Специальным материалом рубрики ElektroPortal стал обзор на цифровой таймер ТЭ 80 IEK линейки KARAT. Устройство предназначено для управления электрической нагрузкой по определенному графику. Подробнее об этом гаджете, его функциональности и применении читайте в материале. Совместно с IEK GROUP мы разыгрываем цифровой таймер IEK ТЭ 80. Если Вы хотите стать обладателем одного из таких устройств, участвуйте в нашем розыгрыше в группе Вконтакте!

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