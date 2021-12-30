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ФАС возбудила дело о картеле против пяти поставщиков электросетевого оборудования

ФАС возбудила дело о картеле против пяти поставщиков электросетевого оборудования

30 декабря 2021, 14:30
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ, ФАС
Отрасль: Электротехника 
Источник: ТАСС

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в отношении пяти поставщиков электросетевого оборудования. Они подозреваются в поддержании цен на торгах для нужд дочерних компаний "Россетей" на общую сумму 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Евро-Атлас", ООО "Техническая служба", ООО "Эверест-1", ООО "Инвестактивгрупп", ООО "ТД "Комплексная Энергопоставка", ООО "Телекоммуникационные комплексные системы". Ведомство подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен на торгах для нужд дочерних предприятий ПАО "Россети" при проведении торгов на поставку электросетевого оборудования на сумму более 2 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе антимонопольного регулятора.

В ФАС отметили, что ключевые доказательства для возбуждения дела были получены в ходе внеплановых выездных проверок. Компаниям в случае установления их вины будут назначены оборотные штрафы, добавили в ведомстве.

16 декабря ФАС сообщила о проведении внеплановых проверок у пяти указанных компаний по признакам картельного сговора.

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Источник: ТАСС

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