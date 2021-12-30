Первоуральску светят умные огни

Иван Пичугин Фото: «АиФ-Урал»/ Евгений Лобанов

Девять тысяч фонарей на 425 улицах, 183 шкафа управления, 19 километров свежепроложенного кабеля – столько понадобилось «Ростелекому» чтобы перевести Первоуральск на умное освещение. Теперь на улицах города установлены фонари которые способны менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий, выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60°С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Светодиодные светильники быстро включаются, выдерживают перепады напряжения, частые запуски.

Энергосберегающие фонари объединены на базе цифровой системы управления наружным освещением: городские власти в специальном веб-интерфейсе могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции. Веб-интерфейс позволяет оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации.

Фактически, управлять освещением целого города теперь можно со смартфона. В этом сегодня убедились первоуральские школьники, которых пригласили на торжественный запуск системы умного освещения. Одним нажатием на тачскрин ребята осветили родной Первоуральск.

Иван Пичугин, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: