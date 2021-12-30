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Производитель кабельной продукции "Инкаб" разместил облигации

Производитель кабельной продукции Инкаб разместил облигации

30 декабря 2021, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: ИНКАБ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: eprussia.ru

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Московская биржа сообщила итоги размещения дебютных облигаций ООО «Инкаб» (производитель электрических, оптических и специальных кабелей). Предприятие расположено в Пермском крае, Пермский район, деревня Нестюково.

Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-00064-L. Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объем размещенных биржевых облигаций 785 тыс. шт. на 785 млн. рублей. Даты начала и окончания размещения биржевых облигаций совпали 29.12.2021. Покупателей нашло 78,5% ценных бумаг.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: по номинальной стоимости. Все ценные бумаги оплачены денежными средствами в российских рублях.

 

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Источник: eprussia.ru

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