Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании IEK GROUP высокий рейтинг кредитоспособности ruА- и оценивает прогноз по рейтингу как стабильный.

Кредитный рейтинг присвоен IEK GROUP впервые, компания сразу получила уровень ruА- в группе «умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации». Позитивный рейтинг обусловлен устойчивой рыночной позицией, консервативной финансовой политикой, высоким качеством корпоративного управления и стратегического планирования.

«Получение кредитного рейтинга — это один из этапов последовательного движения нашей компании к публичности. В 2022 году IEK GROUP планирует размещение дебютного облигационного займа на Московской бирже. Рейтинг ruA- позволит получить выгодные для эмитента условия по этому займу», — отмечает Андрей Забелин, генеральный директор IEK GROUP.

Руководитель компании также подчеркнул, что в процессе получения рейтинга участвовали рейтинговые и инвестиционные консультанты банка «Открытие» — специалисты помогли разобраться в методологии присвоения кредитного рейтинга и качественно подготовить материалы для агентства «Эксперт РА».

В результате эксперты смогли более точно оценить конкурентный и рыночный потенциал IEK GROUP. По мнению агентства, рынок электротехнической промышленности характеризуется небольшой капиталоемкостью и, как следствие, высокой конкуренцией. При этом в представленном сегменте компания входит в тройку ведущих игроков, что свидетельствует о ее значимых рыночных позициях.

Позитивно оценен и блок финансовых рисков компании. Как указано в рейтинговом пресс-релизе агентства «компания характеризуется низким уровнем долговой нагрузки, отношение долга к EBITDA не превышает 1,5х. IEK GROUP активно увеличивает финансовые результаты на протяжении последних лет. За период 2018 — 2020 гг. выручка компании увеличилась на 30% в сопоставимом периметре консолидации по МСФО. При этом несмотря на столь значительный рост компания демонстрирует хорошие показатели рентабельности, EBITDA margin составляет около 14% за указанный период».

Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев так прокомментировал это событие: «На наш взгляд рейтинговое агентство „Эксперт РА“ по достоинству оценило очень сильный финпрофиль IEK GROUP, ее бизнес-модель и топовые позиции на ключевых рынках сбыта. Мы полагаем, что инвесторы в наши дебютные облигации тоже высоко оценят эти факторы высокой кредитной устойчивости компании, что найдет свое отражение в привлекательной купонной ставке».