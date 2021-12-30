"Москабельмет" подвел итоги 2021 года

В конце декабря принято оглянуться назад, чтобы вспомнить, что нам принес уходящий год. «Москабельмет» поддерживает эту традицию и рассказывает, каким для группы компаний стал 2021-й, чем он запомнился.

Рейтинги и конкурсы

Уже третий раз подряд заводы группы возглавили рейтинг Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России». ООО «Москабель-Обмоточные провода» и «Завод Москабель» продемонстрировали самые высокие показатели в номинации «Электротехническая промышленность: лидеры по производительности труда».

«Завод Москабель» вновь оказался и среди лидеров ежегодной программы «100 лучших товаров России». Его разработка — кабель с радиочастотной идентификацией MAGTENAG — не просто стала лауреатом федерального этапа конкурса, но и вошла в «Золотую сотню лучших товаров России»!

Еще в этом году «Москабельмет» вошел в ежегодный рейтинг крупнейших по выручке компаний России «РБК500»: группа заняла 405 место по совокупным показателям чистой выручки (31 млрд. руб.) и прибыли (2 млрд. руб.) по всем направлениям, в том числе по медицинскому, которое представлено Скандинавским центром здоровья.

Расширение деятельности

У Скандинавского центра здоровья осенью открылся новый корпус площадью 3 800 кв. м., благодаря чему общая площадь центра увеличилась до 12 000 кв. м. Новый корпус оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием, в том числе новым магниторезонансным томографом Canon Vantage Elan 1.5T. В корпусе представлены такие направления, как стоматология, терапия, неврология, отоларингология, офтальмология, аллергология, кардиология и функциональная диагностика, рентгенология, ультразвуковая и лабораторная диагностика, физиотерапия, МРТ, есть процедурные кабинеты, дневной стационар, свои собственные парковки на 52 машиноместа.

Разработки и патенты

2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. Можно смело сказать, что деятельность ГК «Москабельмет» соответствовала принятому правительством направлению. Предприятие представило новые разработки: электромеханический центратор, уникальный подводный кабель, который в России производит только «Москабельмет, инновационную систему кабельного мониторинга для нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры и горнодобывающих отраслей, а число полученных компанией патентов стало рекордным за все годы.

Медиа и бизнес-миссии

В уходящем году «Москабельмет» становился героем многочисленных спецвыпусков, радиоэфиров, на предприятии побывал один из топовых блогеров страны — Илья Варламов. Видео, снятое на кабельном производстве, собрало более 330 тысяч просмотров и 3,5 тысячи комментариев. Группа компаний также принимала участие в тематических фотовыставках и экспозициях музеев, организовала экскурсии, мы побывали с деловыми визитами в Бахрейне, Узбекистане, Севастополе. И это далеко не весь список достижений и событий: для ГК «Москабельмет» этот год был очень насыщенным, активным и продуктивным во всех направлениях деятельности.

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков: