Наибольшие объемы работ по замене изоляторов выполнены на линиях 330 кВ «Рославль – САЭС-2» и «Талашкино – Витебская», 220 кВ «Дорогобужская ТЭЦ – Талашкино», питающих крупных промышленных потребителей Брянской и Смоленской областей.



Новые изоляторы изготовлены из закаленного стекла, обладают высокой химической и термической прочностью, устойчивы к воздействиям окружающей среды. В отличие от использовавшихся ранее фарфоровых, стеклянные изоляторы не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов. Это позволяет оперативно производить их замену, не допуская аварийных ситуаций.



Всего в 2021 году на линиях электропередачи Новгородского предприятия магистральных электрических сетей Северо-Запада было установлено 1304 изолятора.