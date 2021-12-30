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"Россети ФСК ЕЭС" установила более 700 новых изоляторов на ЛЭП Смоленской области

Россети ФСК ЕЭС установила более 700 новых изоляторов на ЛЭП Смоленской области

30 декабря 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Наибольшие объемы работ по замене изоляторов выполнены на линиях 330 кВ «Рославль – САЭС-2» и «Талашкино – Витебская», 220 кВ «Дорогобужская ТЭЦ – Талашкино», питающих крупных промышленных потребителей Брянской и Смоленской областей. 

Новые изоляторы изготовлены из закаленного стекла, обладают высокой химической и термической прочностью, устойчивы к воздействиям окружающей среды. В отличие от использовавшихся ранее фарфоровых, стеклянные изоляторы не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов. Это позволяет оперативно производить их замену, не допуская аварийных ситуаций.

Всего в 2021 году на линиях электропередачи Новгородского предприятия магистральных электрических сетей Северо-Запада было установлено 1304 изолятора.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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