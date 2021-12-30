«Россети Ленэнерго» запустили акцию «Зеленый коридор» для легализации незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи.

Операторы связи могут оформить с компанией договорные отношения на размещение ВОЛС без демонтажа существующих незаконных объектов.

Для участия в акции необходимо направить обращение в «Россети Ленэнерго» по электронному адресу: vols@lenenergo.ru, указав наименование организации, контактные данные, топологию размещенной ВОЛС и приложив соответствующую техническую документацию.

Акция продлится до 1 апреля 2022 года.

В отношении ВОЛС, не легализованных в рамках акции «Зеленый коридор», будут применены нормы гражданского законодательства.

В частности, предусмотрена претензионно-исковая работа по взысканию платы за пользование имуществом сетевой организации без оформления необходимых договорных отношений, а также понуждение к демонтажу незаконных ВОЛС.

Аренда воздушных ЛЭП для размещения ВОЛС сегодня весьма актуальна. «Россети Ленэнерго» обладают необходимым ресурсом для развития этого направления – в собственности компании более 49 тыс. км воздушных линий и свыше 800 тысяч опор. Все эти объекты могут быть использованы под размещение ВОЛС. Данная услуга становится все более востребованной среди операторов связи. «Россети Ленэнерго» планируют расширять своё присутствие на этом рынке.

Напомним, что в начале декабря приказом компании были утверждены новые тарифы на оказание услуг по размещению ВОЛС на электросетевых объектах, предусматривающие снижение платы по ряду позиций на 70 %. Сейчас планируется к заключению более 100 договоров на размещение ВОЛС с крупными интернет-провайдерами, инфраструктурными операторами и иными игроками рынка. Среди них -ПАО «МТС», ООО «Икс-Трим», АО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Комфортел».

Условия акции «Зеленый коридор» не распространяются на нелегально размещенные ВОЛС, выявленные в результате плановых осмотров, проводимых «Россети Ленэнерго».

С полным перечнем новых тарифов и условиями размещения ВОЛС на электросетевых объектах компании можно ознакомиться здесь: https://extraservices.lenenergo.ru/legalization