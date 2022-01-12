На расположенной в Карачаево-Черкесии Кубанской ГЭС-1 введено в эксплуатацию новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ. Эта станция стала четвертой гидроэлектростанцией Каскада Кубанских ГЭС, на которой в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро были заменены распределительные устройства.

В 2021 году новые КРУЭ получили также Кубанская ГАЭС, Сенгилеевская ГЭС и Свистухинская ГЭС. Распределительное устройство является частью схемы выдачи электроэнергии ГЭС, оно обеспечивает ее связь с энергосистемой. В отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, почти не требует обслуживания.

Программой комплексной модернизации предусмотрена замена на КРУЭ в течение ближайших лет распределительных устройств восьми станций Каскада Кубанских ГЭС (всех станций каскада, за исключением новых Егорлыкской ГЭС-2 и Барсучковской МГЭС, а также Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ уже было смонтировано ранее). На всех этих станциях будут установлены КРУЭ-110 кВ, а на ГЭС-2 и ГЭС-4 также КРУЭ-330 кВ.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 127 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.