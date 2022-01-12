В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проведен конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров. Для предоставления субсидии отобрано 6 из 11 заявок.

По итогам конкурсного отбора Минпромторг России предоставит субсидии на возмещение части затрат инициаторам 6 совместных кластерных проектов для импортозамещения компонентной базы для производства российской продукции в сфере машиностроения, электротехнической, электронной и парфюмерно-косметической промышленности. На реализацию отобранных проектов планируется предоставить в период с 2021 по 2023 годы более 330 млн рублей, из которых 100 млн рублей были выделены в конце 2021 года.

Эта мера господдержки Минпромторгом оказывается с 2016 года для развития промышленной кооперации в регионах и локализации необходимых комплектующих. Поддержка была предоставлена 12 кластерным проектам на сумму более 3 млрд рублей. При этом инициаторами проектов вложено свыше 15 млрд рублей частных инвестиций. В связи с большим количеством обращений глав субъектов Российской Федерации, по поручению Правительства России, с 2021 года мы продлили оказание этой меры господдержки для импортозамещения комплектующих на «средних переделах». Федеральным бюджетом на период 2022-2024 годы на поддержку кластерных проектов предусмотрено 1,5 млрд рублей,

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Благодаря мерам поддержки промышленных кластеров удалось запустить производство критически важной импортозамещающей продукции. Так, в ноябре 2021 года в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» открылся новый завод по производству ПАН-прекурсора – стратегически важного сырья для выпуска углеродного волокна. Участники электротехнического промышленного кластера Псковской области разработали и освоили производство широкой линейки силовой электротехнической элегазовой продукции (ранее закупаемой у Siemens, ABB, Alstomи др.), используемой для модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Проекты, отобранные к финансированию в 2021-2023 годах по результатам заседания конкурсной комиссии: