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Минпромторг России поддержит новые проекты по локализации комплектующих

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проведен конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров. Для предоставления субсидии отобрано 6 из 11 заявок.

По итогам конкурсного отбора Минпромторг России предоставит субсидии на возмещение части затрат инициаторам 6 совместных кластерных проектов для импортозамещения компонентной базы для производства российской продукции в сфере машиностроения, электротехнической, электронной и парфюмерно-косметической промышленности. На реализацию отобранных проектов планируется предоставить в период с 2021 по 2023 годы более 330 млн рублей, из которых 100 млн рублей были выделены в конце 2021 года.

Эта мера господдержки Минпромторгом оказывается с 2016 года для развития промышленной кооперации в регионах и локализации необходимых комплектующих. Поддержка была предоставлена 12 кластерным проектам на сумму более 3 млрд рублей. При этом инициаторами проектов вложено свыше 15 млрд рублей частных инвестиций. В связи с большим количеством обращений глав субъектов Российской Федерации, по поручению Правительства России, с 2021 года мы продлили оказание этой меры господдержки для импортозамещения комплектующих на «средних переделах». Федеральным бюджетом на период 2022-2024 годы на поддержку кластерных проектов предусмотрено 1,5 млрд рублей,

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Благодаря мерам поддержки промышленных кластеров удалось запустить производство критически важной импортозамещающей продукции. Так, в ноябре 2021 года в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» открылся новый завод по производству ПАН-прекурсора – стратегически важного сырья для выпуска углеродного волокна. Участники электротехнического промышленного кластера Псковской области разработали и освоили производство широкой линейки силовой электротехнической элегазовой продукции (ранее закупаемой у Siemens, ABB, Alstomи др.), используемой для модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Проекты, отобранные к финансированию в 2021-2023 годах по результатам заседания конкурсной комиссии:

№ п/п

Промышленный кластер

Инициатор проекта

Наименование проекта

Результат проекта

1

Национальный аэрозольный кластер (Ставропольский край, Тульская Карачаево-Черкесская Республика

ООО «Алюмар»

Организация производства алюминиевых ронделей с повышенными прочностными характеристиками из специальных и легированных сплавов

Снижение доли импорта ронделей с 35% до 5% (сырья для изготовления аэрозольных баллонов из алюминия)

2

Национальный аэрозольный кластер

ООО «Аэробалл»

Освоение новой технологии производства алюминиевых баллонов

Освоение производства алюминиевых аэрозольных баллонов по новой технологии, позволяющей увеличить безопасность баллонов и снизить расход алюминия на 25%

3

Промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника»

ООО «Завод световых приборов»

Организация массового производства импортозамещающей светотехнической продукции

Локализация производства линейки комплектующих для светодиодных светильников, закупаемых преимущественно в Китае (корпусные детали, источники питания, светодиодные модули и др.)

4

Национальный аэрозольный кластер

ООО «Арнест МеталлПак»

Организация производства жестяного баллона на территории ОЭЗ ППТ «Узловая

Импортозамещение жестяной аэрозольной упаковки различных типоразмеров

5

Электротехнический промышленный кластер Псковской области

ООО «Комплексные решения»

Разработка и освоение производства комплектующих изделий для производства генераторного выключателя, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией напряжением 220 кВ, блока вторичных обмоток для измерительных трансформаторов тока

Импортозамещение электротехнических комплектующих, широко представленных на российском рынке такими производителями, как ABB, Siemens, Alstom, Hyundai и др

6

Кластер по производству трубопроводной арматуры

ООО «Челябинский фланцевый завод»

Организация производства редукторов для трубопроводной арматуры

Локализация производствоа редукторов для управления запорными узлами арматуры, применяемой в нефтегазовой отрасли и коммунальном хозяйстве

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Источник: Минпромторг России

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