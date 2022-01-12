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12 января 2022, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электротехника Машиностроение
Источник: Минпромторг России
В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проведен конкурсный отбор совместных проектов участников промышленных кластеров. Для предоставления субсидии отобрано 6 из 11 заявок.
По итогам конкурсного отбора Минпромторг России предоставит субсидии на возмещение части затрат инициаторам 6 совместных кластерных проектов для импортозамещения компонентной базы для производства российской продукции в сфере машиностроения, электротехнической, электронной и парфюмерно-косметической промышленности. На реализацию отобранных проектов планируется предоставить в период с 2021 по 2023 годы более 330 млн рублей, из которых 100 млн рублей были выделены в конце 2021 года.
Эта мера господдержки Минпромторгом оказывается с 2016 года для развития промышленной кооперации в регионах и локализации необходимых комплектующих. Поддержка была предоставлена 12 кластерным проектам на сумму более 3 млрд рублей. При этом инициаторами проектов вложено свыше 15 млрд рублей частных инвестиций. В связи с большим количеством обращений глав субъектов Российской Федерации, по поручению Правительства России, с 2021 года мы продлили оказание этой меры господдержки для импортозамещения комплектующих на «средних переделах». Федеральным бюджетом на период 2022-2024 годы на поддержку кластерных проектов предусмотрено 1,5 млрд рублей,
- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.
Благодаря мерам поддержки промышленных кластеров удалось запустить производство критически важной импортозамещающей продукции. Так, в ноябре 2021 года в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» открылся новый завод по производству ПАН-прекурсора – стратегически важного сырья для выпуска углеродного волокна. Участники электротехнического промышленного кластера Псковской области разработали и освоили производство широкой линейки силовой электротехнической элегазовой продукции (ранее закупаемой у Siemens, ABB, Alstomи др.), используемой для модернизации энергетической инфраструктуры страны.
Проекты, отобранные к финансированию в 2021-2023 годах по результатам заседания конкурсной комиссии:
|
№ п/п
|
Промышленный кластер
|
Инициатор проекта
|
Наименование проекта
|
Результат проекта
|
1
|
Национальный аэрозольный кластер (Ставропольский край, Тульская Карачаево-Черкесская Республика
|
ООО «Алюмар»
|
Организация производства алюминиевых ронделей с повышенными прочностными характеристиками из специальных и легированных сплавов
|
Снижение доли импорта ронделей с 35% до 5% (сырья для изготовления аэрозольных баллонов из алюминия)
|
2
|
Национальный аэрозольный кластер
|
ООО «Аэробалл»
|
Освоение новой технологии производства алюминиевых баллонов
|
Освоение производства алюминиевых аэрозольных баллонов по новой технологии, позволяющей увеличить безопасность баллонов и снизить расход алюминия на 25%
|
3
|
Промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника»
|
ООО «Завод световых приборов»
|
Организация массового производства импортозамещающей светотехнической продукции
|
Локализация производства линейки комплектующих для светодиодных светильников, закупаемых преимущественно в Китае (корпусные детали, источники питания, светодиодные модули и др.)
|
4
|
Национальный аэрозольный кластер
|
ООО «Арнест МеталлПак»
|
Организация производства жестяного баллона на территории ОЭЗ ППТ «Узловая
|
Импортозамещение жестяной аэрозольной упаковки различных типоразмеров
|
5
|
Электротехнический промышленный кластер Псковской области
|
ООО «Комплексные решения»
|
Разработка и освоение производства комплектующих изделий для производства генераторного выключателя, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией напряжением 220 кВ, блока вторичных обмоток для измерительных трансформаторов тока
|
Импортозамещение электротехнических комплектующих, широко представленных на российском рынке такими производителями, как ABB, Siemens, Alstom, Hyundai и др
|
6
|
Кластер по производству трубопроводной арматуры
|
ООО «Челябинский фланцевый завод»
|
Организация производства редукторов для трубопроводной арматуры
|
Локализация производствоа редукторов для управления запорными узлами арматуры, применяемой в нефтегазовой отрасли и коммунальном хозяйстве
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