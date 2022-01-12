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Началось проектирование новых дорог на выезде из Пскова в сторону Гдова

Началось проектирование новых дорог на выезде из Пскова в сторону Гдова

12 января 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: informpskov.ru

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Заключены контракты на разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети на территории между границей города Пскова, деревней Солоново, Гдовским шоссе и Северным обходом города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Разработка пройдет в два этапа. В общей сложности планируется спроектировать более 21 километра дорог. Подрядные организации произведут необходимые инженерные изыскания. На их основе будут сформированы технические задания, в которых будут отражены решения по капитальному ремонту земляного полотна, дорожной одежды, тротуаров, водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения, а также решения по благоустройству, организации дорожного движения и возможному переустройству существующих или строительству недостающих коммуникаций. Кроме этого, будут разработаны варианты конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров. Основные улицы будут запроектированы в асфальтобетонном покрытии.

Разработка проектов должна завершиться до 30 ноября 2023 года. Строительство дорог намечено на 2024-2025 годы. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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Источник: informpskov.ru

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