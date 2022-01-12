Навстречу выставке ИНТЕРПЛАСТИКА-2022

Компания ООО "ГАВАРИ КОМПАУНДС" (COMPOLY) приглашает посетить стенд компании на 24-ой Международной специализированной выставке сырья и оборудования по переработке пластмасс и каучуков «ИНТЕРПЛАСТИКА-2022», которая состоится С 25 по 28 января 2022 в московском ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

В виду состоявшегося в 2021 году ребрендинга компании COMPOLY, а также объединения групп компаний в холдинг GAVARYGROUP, привычный облик стенда компании COMPOLY потерпел видоизменение. Для того чтобы Вы смогли найти нас на выставке Интерпластика-2022, представляем новый вид стенда компании.

GAVARYGROUP приглашает Вас и ваших специалистов посетить стенд компании, расположенный в ПАВИЛЬОНЕ №1, СТЕНД 1B06 г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», где Вы сможете ознакомиться с марочным ассортиментов компаний, получить необходимую техническую информацию, обсудить пути дальнейшего сотрудничества.

ВАЖНО!

Выставка будет проходить в режиме COVID FREE, что означает допуск на территорию проведения выставки после проверки действующего QR кода / или ПЦР-теста в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент проведения выставки.

Получить пропуск на выставку можно пройдя по ссылке, выполнив условия, указанные ниже*

Регистрация / Ваш билет (interplastica.ru)

* Ваш доступ на международную специализированную выставку пластмасс и каучука interplastica 2022 прост и безопасен! Для посещения выставки Вам нужно загрузить / предъявить один из документов:

Российский QR-код

Документ, подтверждающий полную вакцинацию вакцинами, зарегистрированными в Российской Федерации, такими как: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "СпутникЛайт" и "ЭпиВакКорона-Н" – не позднее 12 месяцев с момента прививки последним компонентом

Свидетельство о перенесенном заболевании – не позднее 12 месяцев

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-тест, действительный на день получения билета. ПЦР-тест, сделанный на территории Российской Федерации - не позднее 48 часов.

Если вы были вакцинированы иностранной вакциной, такой как BioNTech / Pfizer, Moderna, Jansen или, например, Sinovac, Вы можете посетить выставку, только сдав ПЦР-тест в РФ и получив ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат. К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации иностранные вакцины не признаются.

Если вы не вакцинированы, Вы также сможете посетить мероприятие при наличии ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ результатов российского ПЦР-теста. (К сожалению, экспресс-тесты не принимаются).

Прибывающим из-за рубежа рекомендуется сдать ПЦР-тест сразу по прилете в одном из аэропортов Москвы.

Пожалуйста, имейте при себе документ с фотографией, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права или другое удостоверение личности с фотографией и именем), чтобы иметь возможность подтвердить свой сертификат о вакцинации или перенесённом Covid-19 или ПЦР-тест.