 
Компании

Навстречу выставке ИНТЕРПЛАСТИКА-2022

Компания ООО "ГАВАРИ КОМПАУНДС" (COMPOLY) приглашает посетить стенд компании на 24-ой Международной специализированной выставке сырья и оборудования по переработке пластмасс и каучуков «ИНТЕРПЛАСТИКА-2022», которая состоится С 25 по 28 января 2022 в московском ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

В виду состоявшегося в 2021 году ребрендинга компании COMPOLY, а также объединения групп компаний в холдинг GAVARYGROUP, привычный облик стенда компании COMPOLY потерпел видоизменение. Для того чтобы Вы смогли найти нас на выставке Интерпластика-2022, представляем новый вид стенда компании.

GAVARYGROUP приглашает Вас и ваших специалистов посетить стенд компании, расположенный в ПАВИЛЬОНЕ №1, СТЕНД  1B06 г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», где Вы сможете ознакомиться с марочным ассортиментов компаний, получить необходимую техническую информацию, обсудить пути дальнейшего сотрудничества.

ВАЖНО!

Выставка будет проходить в режиме COVID FREE, что означает допуск на территорию проведения выставки после проверки действующего QR кода / или ПЦР-теста в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент проведения выставки.

Получить пропуск на выставку можно пройдя по ссылке, выполнив условия, указанные ниже*

Регистрация / Ваш билет (interplastica.ru)

 

* Ваш доступ на международную специализированную выставку пластмасс и каучука interplastica 2022 прост и безопасен! Для посещения выставки Вам нужно загрузить / предъявить один из документов:

  • Российский QR-код
  • Документ, подтверждающий полную вакцинацию вакцинами, зарегистрированными в Российской Федерации, такими как: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "СпутникЛайт" и "ЭпиВакКорона-Н" – не позднее 12 месяцев с момента прививки последним компонентом
  • Свидетельство о перенесенном заболевании – не позднее 12 месяцев
  • ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-тест, действительный на день получения билета. ПЦР-тест, сделанный на территории Российской Федерации - не позднее 48 часов.

Если вы были вакцинированы иностранной вакциной, такой как BioNTech / Pfizer, Moderna, Jansen или, например, Sinovac, Вы можете посетить выставку, только сдав ПЦР-тест в РФ и получив ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат. К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации иностранные вакцины не признаются.

Если вы не вакцинированы, Вы также сможете посетить мероприятие при наличии ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ результатов российского ПЦР-теста. (К сожалению, экспресс-тесты не принимаются).

Прибывающим из-за рубежа рекомендуется сдать ПЦР-тест сразу по прилете в одном из аэропортов Москвы.

Пожалуйста, имейте при себе документ с фотографией, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права или другое удостоверение личности с фотографией и именем), чтобы иметь возможность подтвердить свой сертификат о вакцинации или перенесённом Covid-19 или ПЦР-тест.

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: COMPOLY

CMPL
6.38

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Испытательный центр на базе 12.01.2022
Испытательный центр на базе "ЗЭТО" – гарантия надежности и качества
Завод 12.01.2022
Завод "Электрокабель" готов заместить выпуск 2880 импортных изделий
АО 11.01.2022
АО "НоваВинд" начало поставки ветровой электроэнергии компании "Дело Портс"
АО 11.01.2022
АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2021 году сэкономило 31 млн рублей по результатам энергосберегающих ...
Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
28.12.2017
Новый завод термопластичных компаундов в Индии
04.02.2019
Новые разработки Метаклэй на выставке Cabex
19.10.2021
12 лет на рынке полимерных компаундов. АО "МЕТАКЛЭЙ" отмечает свой день рождения
10.06.2016
Триаксиальные кабели, изготовленные с применением фторполимеров от компании Chemours, обеспечивают очень высокую точность измерения в нанометрическом диапазоне

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно