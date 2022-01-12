9 – 11 февраля 2022 года в Сочи состоится вторая общеотраслевая конференция «CIM в России и мире», посвященная унификации информационного обмена в электроэнергетике на основе Общей информационной модели.

В ходе конференции представители Системного оператора как основного центра компетенций по внедрению стандартов Общей информационной модели (Common Information Model, CIM) познакомят профессиональное сообщество с основными целями и задачами создания универсального формата информационного обмена, преимуществами его использования, а также его значением для цифровой трансформации электроэнергетики. Специалисты компании расскажут об особенностях перевода информационного обмена на использование CIM и поделятся опытом применения технологии для решения актуальных задач оперативно-диспетчерского управления и перспективного планирования развития ЕЭС России.

Отдельные доклады будут посвящены реализации пилотных проектов по организации информационного обмена на основе стандартов CIM, реализованных Системным оператором в сотрудничестве с субъектами отрасли, а также опыта интеграции информационных моделей.

Собственные передовые наработки и лучшие практики внедрения технологий на базе CIM представят ведущие российские и зарубежные энергетические корпорации, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-систем. Представители ПАО «Россети» проанализируют роль CIM в ИТ-ландшафте компании и практику использования технологии при решении задач расчета показателей надежности электроснабжения (Saidi/Saifi), а также опыт цифровизации жизненного цикла устройств РЗА. Специалисты ПАО «РусГидро» расскажут о совершенствовании систем технологического управления с использованием CIM.

Особое внимание будет уделено совершенствованию нормативно-правового фундамента в сфере информационного обмена и рассмотрению результатов и перспектив расширения серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики».

Также участники конференции обсудят возможности расширения применения технологии CIM в отрасли и ее роль в переходе к Индустрии 4.0. Ожидается, что участие в конференции примут представители Минэнерго, которые познакомят ее делегатов со взглядом отраслевого регулятора на внедрение единых стандартов взаимодействия в масштабах ЕЭС России и формирование в отрасли унифицированной информационной среды. Помимо дискуссионных сессий и докладов запланировано проведение специализированной выставки программных решений, основанных на стандартах CIM.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.

С Программой конференции можно ознакомиться по ссылке.

О CIM

Общая информационная модель (Common Information Model, CIM) – стандартизованная информационная модель, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ обмена данными между ними вне зависимости от их назначения и производителя. В российской электроэнергетике CIM описывается серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.

Внедрение единых стандартов взаимодействия и развитие на их базе универсального формата информационного обмена – один из важнейших факторов формирования единой общедоступной доверенной среды в электроэнергетике, необходимое условие успеха совершающейся цифровой трансформации отрасли. Создание глобальной унифицированной системы технологического взаимопонимания на основе стандартов Общей информационной модели позволит получить комплексный синергетический эффект: упорядочить информационные потоки между отдельными предприятиями, обеспечить высокое качество используемых данных, снизить их разнородность и разновременность обновления, сократить влияние человеческого фактора в процессах управления энергосистемой.

Первая организованная Системным оператором конференция «CIM в России и мире» состоялась в феврале 2021 года в Москве. Участие в мероприятии приняли представители Министерства энергетики России, крупнейших энергетических компаний, разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений и зарубежные эксперты, всего более 200 специалистов. Видеоматериалы о первой конференции «CIM в России и мире» доступны на YouTube-канале Системного оператора