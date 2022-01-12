Уральский турбинный завод заключил договор на модернизацию паровой турбины Т-100 Стерлитамакской ТЭЦ (ООО «Башкирская генерирующая компания»). Модернизация проводится в рамках КОММод (ДПМ-2). Срок выполнения договора – декабрь 2023 года.

В ходе модернизации турбины, эксплуатирующейся с 1967 года, будет заменен цилиндр высокого давления в сборе с ротором, а также ротор среднего давления, турбина будет оснащена современной электрогидравлической системой регулирования и защиты. Номинальная мощность турбины возрастет со 100 МВт до 118 МВт, возобновится установленный ресурс до 220 тыс. часов. Предполагается установка оборудования на существующий фундамент турбины № 9 без дополнительной его доработки.

Турбины серии Т-100 составляют основу парка генерирующего оборудования российских ТЭЦ и является самой массовой теплофикационной турбиной в мощностном ряду 100-130 МВт на территории России. Уральский турбинный завод изготовил более 250 единиц турбин этой серии. При этом проекты реконструкции турбин серии Т-100 являются наиболее оптимальными с точки зрения соотношения капитальных затрат и установленной мощности.

Стерлитамакская ТЭЦ – важное звено в энергетическом комплексе Башкортостана. Станция обеспечивает энергоресурсами крупные предприятия южного промышленного узла (в первую очередь предприятия нефтепереработки и нефтехимии) и второй по величине город республики. Эксплуатируется с 1957 года.

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. УТЗ был основан в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Имеет значительный успешный опыт поставок энергетического оборудования на международном рынке. Председателем Совета директоров АО «УТЗ» и АО «РОТЕК» является Лифшиц Михаил Валерьевич.

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru) – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.