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"Атомстройкомплекс" получил контракт на строительство школы в Солнечном за 2,44 миллиарда

Атомстройкомплекс получил контракт на строительство школы в Солнечном за 2,44 миллиарда

12 января 2022, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: pravdaurfo.ru

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Правительство Свердловской области заключило со строительной компанией «Атомстройкомплекс» контракт на строительство губернаторского лицея на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Застройщик стал единственным участником аукциона и получил контракт по максимальной цене – 2,44 млрд рублей.

Отметим, что такова стоимость реализации только первого этапа проекта, в рамках которого будет возведено само здание общеобразовательной школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского технопарка «Кванториум». Завершить строительство планируется к 2023 году.

Вторым этапом предусмотрено строительство общественного центра с пешеходной аллеей и атриумным пространством, куда войдут общественная библиотека, спортивные секции, творческие мастерские. Конкурсная документация для второго этапа находится в стадии разработки, сообщили в правительстве региона.

Напомним, разработку проекта школы в Солнечном вела компания «Форум-групп» совместно с архитектурным бюро из Нидерландов Atelier PRO Architects. В социально-образовательный кластер в Солнечном также войдут инновационный детский сад и Центр художественной гимнастики, который возводят к Универсиаде-2023.

Фото: проектная документация «Форум-групп»

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Источник: pravdaurfo.ru

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