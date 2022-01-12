Правительство Свердловской области заключило со строительной компанией «Атомстройкомплекс» контракт на строительство губернаторского лицея на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Застройщик стал единственным участником аукциона и получил контракт по максимальной цене – 2,44 млрд рублей.

Отметим, что такова стоимость реализации только первого этапа проекта, в рамках которого будет возведено само здание общеобразовательной школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского технопарка «Кванториум». Завершить строительство планируется к 2023 году.

Вторым этапом предусмотрено строительство общественного центра с пешеходной аллеей и атриумным пространством, куда войдут общественная библиотека, спортивные секции, творческие мастерские. Конкурсная документация для второго этапа находится в стадии разработки, сообщили в правительстве региона.

Напомним, разработку проекта школы в Солнечном вела компания «Форум-групп» совместно с архитектурным бюро из Нидерландов Atelier PRO Architects. В социально-образовательный кластер в Солнечном также войдут инновационный детский сад и Центр художественной гимнастики, который возводят к Универсиаде-2023.

Фото: проектная документация «Форум-групп»